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Как приготовить ленивые вареники: простой рецепт отменного блюда на ужин

Как легко и быстро приготовить вкусное блюдо для всей семьи

воскресенье, 8 декабря 2019, 07:00
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Ленивые вареники знакомы многим еще с раннего детства. Это блюдо нравится многим не только из-за своих вкусовых качеств, но и благодаря простому рецепту. В этом материале мы расскажем вам, как быстро приготовить вкусные и ароматные ленивые вареники на ужин.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: творог (450 г), мука (140 г), яйцо, сахар (2 ст. л.), соль (щепотка).

Шаг 1: Творог нужно хорошенько размять вилкой, добавить яйцо, посолить и тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Шаг 2: Затем в творожную смесь нужно всыпать сахар.

Шаг 3: Муку нужно просеять и добавить в тесто. Делать это надо постепенно и аккуратно, чтобы не было комочков.

Шаг 4: Готовое тесто нужно как следует размять вилкой, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались между собой.

Шаг 5: Теперь тесто для вареников нужно тщательно замесить руками. Делать это лучше всего на столе, присыпанном мукой. Когда смесь будет готова, она станет мягкой, немного липкой и эластичной.

Шаг 6: Теперь нужно смочить руки водой, чтобы тесто к ним не прилипало. От общей массы следует оторвать небольшие части, скатать из них колбаски и нарезать эти колбаски на маленькие кусочки. Если хотите, можно слепить ленивые вареники разных форм.

Шаг 7: Вареники нужно варить в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут. Обычно этот процесс занимает всего 2-3 минуты.

Шаг 8: Готовое блюдо сразу же можно подавать к столу со сметаной, вареньем, сгущенкой, медом или другими добавками на ваш вкус.

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