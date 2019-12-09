Мужчина украсил дом к Рождеству, но соседи обвинили его в безвкусице - он ответил троллингом покрасивее

Житель городка Бриджуотер в Англии украсил свой дом к Рождеству, но соседи не оценили его стараний. В своем почтовом ящике Билли Морган нашел записку, в которой соседи настоятельно попросили его убрать игрушки и гирлянды. Но мужчина оказался тем еще троллем и ответ не заставил себя ждать.

Как пишет LadBible, в преддверии праздников 38-летний британец скупился игрушками и различными украшениями, чтобы оформить свой дом. Он развесил их у входа и на окнах, но вот соседи решили, что у Билли Моргана слишком праздничное настроение. Сказать ему об этом они решились, зато подбросили в ящик коллективное письмо.

"Я и другие соседи, с которыми я говорил, чувствуем, что вашего внимания в демонстрации "Рождества" слишком много. Оно находится на грани безвкусицы. У нас у всех дух Рождества, но, пожалуйста, уменьшите свой", - обратились они к Моргану. Записку подписали коротко - "Спасибо. Соседи".

Находка отнюдь не расстроила мужчину, ведь у него оказалось хорошее чувство юмора. Немного поразмыслив, молодой отец отправился в магазин за дополнительной рождественской атрибутикой. Скан записки соседей он распечатал на большом листе бумаги и прикрепил ее к руке большого надувного эльфа, которого разместил на самом видном месте своего двора.

В комментарии местному изданию мужчина признался, что не понимает, почему соседи так негативно отнеслись к его затее. Подобные праздники должны сближать людей, но никак не становиться причинами для ссор: "Рождество должно быть ярким и красочным. Писать и оставлять записки под моей дверью - это вовсе не в духе Рождества".

Ранее мужчина наткнулся в Twitter на обнаженное фото своей 19-летней дочери и решил, что лучшей ответочкой будет хороший троллинг. Теперь он звезда соцсетей.

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