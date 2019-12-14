Как не заболеть зимой: самые полезные продукты от простуды и гриппа

Зимой многие начинают чихать, кашлять, бороться с постоянным насморком и терпеть другие неприятные последствия переохлаждения. Также в этот период повсюду гуляют различные вирусы. Поэтому важно знать, как обезопасить себя от болезней. Мы уже выяснили, какие продукты помогут сохранить крепкое здоровье. И готовы поделиться нашим списком с вами.

Итак, начнем с цитрусовых. Все мы с детства знаем, что при простуде нужно пить чай с лимоном и есть апельсины. Это обусловлено тем, что в цитрусовых содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с различными вирусами.

Но есть и множество других продуктов, которые богаты витамином С. Например, сырая капуста, морковь, авокадо, помидоры, сладкий перец, хурма, киви, тыква.

Также очень полезен мед. Но важно помнить, что употреблять его нужно только в теплом виде. Как только мед попадает в кипяток (как часто бывает при приготовлении чая), он сразу же теряет все свои полезные свойства.

Стоит обратить внимание на имбирь. Его можно как добавлять в различные блюда, так и пить с ним чай или заваривать из него отдельные напитки. Только учтите, что нужно аккуратно рассчитывать количество имбиря, ведь он может быть достаточно острым.

Куриный бульон отлично борется с простудными заболеваниями. В нем содержится множество анинокислот, также он помогает поднимает антиинфекционные функции белых телец в крови, способствует откашливанию мокроты и хорошо питает организм. Конечно же, речь идет только о натуральном бульоне. Порошковые заменители никакой пользы не несут.

Зимой обязательно нужно пить натуральные чаи. Различные травы, от ромашки до всяких цветочный смесей, благоприятно влияют на пищеварение, иммунитет и нервную систему.

Также важно пить много обычной чистой воды. Если ваше тело будет недостаточно увлажнено изнутри, оно будет сильнее подвержено различным заболеваниям.

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