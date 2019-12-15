Вкусный низкокалорийный салат с тунцом на ужин: простой рецепт с фото

Легкий салат - идеальный вариант для вкусного ужина. Этот рецепт прекрасно подойдет тем, кто следит за своей фигурой, так как все ингредиенты являются низкокалорийными и очень полезными. А приятнее всего то, что на приготовление салат с тунцом потребуется всего несколько минут.

Итак, для приготовления салата сам понадобятся следующие продукты: тунец консервированный (1 банка), огурец (2 шт.), помидор (2 шт.), листья салата (3-4 шт.), оливковое масло (2 ч. л.), лимонный сок (0.5 ч. л.), соль, перец, базилик (по вкусу), зелень для украшения.

Шаг 1: Огурцы, помидоры и салат нужно тщательно помыть и промокнуть бумажной салфеткой.

Шаг 2: Салат порвать руками на мелкие кусочки, огурцы и помидоры нарезать на небольшие кубики.

Шаг 3: Открыть банку с тунцом и аккуратно слить из нее всю жидкость. Добавить лимонный сок и тщательно перемешать.

Шаг 4: В емкость для приготовления салата переложить нарезанные овощи, добавить оливковое масло и перемешать.

Шаг 5: Добавить к овощам тунец и все специи. Размешать салат, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.

Шаг 6: Украсить салат зеленью и подавать к столу. Также можно добавить в качестве украшения дольку лимона или оливки. Огурцы в рецепте можно заменить сладким перцем, этот вариант тоже получится очень вкусным. Ну а в случае, если вы любите более острую еду, можно добавить в блюдо лук или приправить его красным перцем в порошке.

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