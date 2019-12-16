Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления

В этом материале мы расскажем вам, как без особых усилий приготовить вкусное и сытное блюдо для праздничного стола - запеченую буженину. Это угощение будет прекрасно сочетаться с любыми салатами и гарнирами. Также оно получается очень вкусным и сочным, если четко следовать рецепту, который мы для вас подготовили.

Итак, для приготовления буженины вам понадобятся следующие ингредиенты: свинина (лопатка или окорок, 2.5 кг), чеснок (1 головка), свежее темное пиво (1.5 л), лавровый лист (4 шт.), соль, молотый перец, орегано, молотый кориандр, тимьян (по вкусу). Также вам пригодится фольга для запекания.

Шаг 1: Мясо нужно промыть и хорошенько промокнуть бумажными полотенцами или салфетками.

Шаг 2: Все специи смешать в удобной емкости и хорошенько растереть между собой.

Шаг 3: Чеснок почистить и разрезать каждую дольку пополам.

Шаг 4: Свинину положить на разделочную доску и ножом сделать в ней отверстия примерно на половину глубины. Расположить эти отверстия нужно равномерно по всей поверхности мяса.

Шаг 5: Теперь в вырезы следует положить чеснок, по половине дольки в каждый.

Шаг 6: Натереть мясо смесью специй. Этому процессу нужно уделить особое внимание, чтобы натереть свинину максимально тщательно, не пропуская ни одного места.

Шаг 7: Положить мясо в емкость с крышкой и отправить мариноваться в холодильник на 4 часа.

Шаг 8: Затем свинину нужно залить темным пивом и дать ей настояться еще 12 часов, периодически переворачивая, чтобы она пропиталась равномерно со всех сторон.

Шаг 9: Маринад слить и обсушить мясо салфеткой.

Шаг 10: Если вы заметите, что мясо снаружи немного сухое, можете смазать его растительным маслом или майонезом.

Шаг 11: Завернуть мясо в фольгу в 3-4 слоя. Обязательно проверьте, чтобы не было щелей.

Шаг 12: С одной стороны нужно сделать небольшое отверстие ножом, чтобы из свертка вытекала жидкость во время приготовления.

Шаг 13: Поставить буженину в духовку на 2-3 часа при температуре 200 градусов. Переворачивать мясо не нужно.

Шаг 14: Когда буженина будет готова, ее нужно остудить и нарезать на кусочки. Подавать блюдо можно с овощами или соусом на ваш вкус.

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