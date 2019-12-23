Девушка решила подарить парню ДНК-тест и едва не раскрыла большую семейную тайну

На Reddit стала популярной история пользовательницы, которая рассказала о своей непростой ситуации накануне праздников. Все началось с того, что девушка решила подарить парню набор для ДНК-теста. Желание может показаться странным, но он буквально мечтал о таком подарке. Когда же мать парня узнала, какой сюрприз готовит ему девушка, планы пришлось отложить, ведь семья оказалась на волосок от раскрытия большой тайны.

О наборе для изучения своего ДНК парень упоминал не раз. Когда же девушка проговорилась об этом его матери, та занервничала и побледнела. Спустя некоторое время женщина лишь сказала, что таким подарком спешить не стоит. К тому же этот вопрос нужно обсудить с ее мужем.

Выяснить в чем дело девушке удалось не сразу. Лишь на следующий день, когда ее парень отвлекся на свои дела, она таки узнала, почему ее слова о ДНК-тесте заставили его мать волноваться. Все эти годы от парня скрывали тот факт, что его отец не мог иметь детей и семья обращалась за помощью к донору спермы.

По словам девушки, ее очень расстроил тот факт, что эту новость она узнала раньше своего парня и теперь ей также приходится хранить от него эту тайну: "Мне не хочется врать ему, меня это очень напрягает", - призналась она.

Между тем всплыл и тот факт, что ребенком донора является не только ее парень, но и его брат. Их мать готова раскрыть эту тайну, но только двум сыновьям одновременно. Правда, и здесь все не так просто, второй ее ребенок не живет с семьей.

Девушка поделилась своей историей на Reddit и попросила совета, так как подозревает, что мать парня специально оттягивает дату важного разговора. Недавно женщина предложила ей найти другой подарок на Рождество, а тест подарить ее сыну на день рождения, который будет летом.

На ее вопрос отреагировали сотни пользователей, которые поддержали идею не менять планов и подарить тест к Рождеству: "Парень должен знать правду. А страшного в истории родителей нет ничего", "Очень странная реакция родителей. Вообще об этом стоило рассказать уже давно", - дискутируют в комментариях.

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