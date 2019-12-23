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Маринованные шампиньоны за 7 минут - простой рецепт закуски к праздничному столу

Самый быстрый рецепт вкусного угощения для праздника

понедельник, 23 декабря 2019, 07:00
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В этом материале мы расскажем вам, как всего за несколько минут приготовить вкусную и оригинальную закуску, когда гости уже на пороге. Также для создания этого угощения вам понадобятся только самые простые продукты, поэтому с процессом справятся как опытные кулинары, так и новички. Нужно только внимательно следовать пошаговому рецепту.

Для приготовления маринованных шампиньонов вам понадобятся следующие ингредиенты: шампиньоны свежие (0.5 кг), чеснок (4 зубчика), растительное масло (120 мл), уксус (60 мл), лавровый лист (4 шт.), перец горошком (10 шт.), сахар (2 ч. л.), соль (1 ч. л.).

Шаг 1: Шампиньоны нужно тщательно промыть, высушить и нарезать. Если грибы маленькие можно оставить их целыми, крупные лучше разрезать на 2 части.

Шаг 2: В отдельной емкости смешать масло, уксус, соль, сахар, перец. Добавить лавровые листы.

Шаг 3: Поставить смесь на небольшой огонь, затем добавить в емкость грибы.

Шаг 4: Чеснок пропустить через пресс и добавить к грибам, аккуратно перемешать.

Шаг 5: Варить грибы около 5 минут на среднем огне, периодически помешивая.

Шаг 6: Далее следует переложить грибы в банку вместе с маринадом, остудить и отправить в холодильник.

Шаг 7: Закуску можно подавать сразу, но наиболее вкусной она получится, если дать ей настояться несколько часов.

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