Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол

Гости уже на пороге, а вы еще не успели приготовить основное блюдо? Ничего страшного. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить вкусное и сытное угощение из самых простых продуктов.

Для приготовления запеченного картофеля вам понадобятся следующие ингредиенты: картофель (10 шт.), масло растительное (3 ст. л.), твердый сыр (250 г), сметана (180 г), бекон (350 г), лук зеленый (1 пучок), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Картошку нужно помыть и почистить. Положите картошку в воду, чтобы она не темнела.

Шаг 2: Часть бекона нарезать на мелкие кубики, остальной бекон порезать полосочками.

Шаг 3: Сыр нарезать полосочками шириной примерно 1-2 сантиметра.

Шаг 4: В каждой картошке сделать несколько надрезов острым ножом.

Шаг 5: Картошку промокнуть бумажным полотенцем, смазать растительным маслом, посыпать солью и перцем.

Шаг 6: В разрезы положить полосочки бекона. Выложить картошку на противень, застеленный бумагой для запекания, и отправить в духовку на 60 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7: Тем временем нарезанный бекон обжарить на сковороде несколько минут.

Шаг 8: Достать картошку из духовки, положить в разрезы сыр и печь еще 5-10 минут до тех пор, пока сыр не расплавится.

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Шаг 9: Готовое блюдо полить сметаной, присыпать мелко нарезанным зеленым луком и кусочками обжаренного бекона.

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