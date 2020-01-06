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Душистый рождественский калач за час: простой рецепт и советы приготовления

Как быстро и легко спечь традиционное угощение

понедельник, 6 января 2020, 07:00
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Часто хозяйки думают, что приготовить традиционный калач на Рождество достаточно сложно. Но оказывается, это не совсем так. Мы уже выяснили, как спечь это угощение без особых усилий. И готовы поделиться с вами подробным рецептом.

Итак, для приготовления этого ароматного угощения вам понадобятся следующие ингредиенты: молоко (135 мл), куриное яйцо, мука (245 г), сахар (30 г), соль (щепотка), масло сливочное (30 г), сахар ванильный (щепотка), дрожжи сухие (6 г). Для начинки: сахар (3 ст. л.), корица молотая (1 ст. л.). Для посыпки: куриное яйцо, мак (0.5 ст. л.).

Шаг 1: Все ингредиенты для теста нужно тщательно смешать между собой и отправить в мультиварку или хлебопечку на 30 минут в режиме "Тесто" или "Выпечка".

Шаг 2: Затем тесто нужно разделить на 3 части, каждую из них раскатать в круг толщиной примерно 1-2 см, посыпать корицей и сахаром. Затем круги нужно сложить один на другой, как будто вы собираете торт.

Шаг 3: Будущий калач нужно разрезать на 8 равных частей, оставив серединку целой. У вас должен получится круг с надрезами, похожий на цветочек.

Шаг 4: Далее из каждого лепестка теста вы можете слепить фигурки на свое усмотрение. Можно аккуратно завернуть лепестки, можно вырезать на них узоры, а можно и просто оставить ровными.

Шаг 5: Теперь калач нужно смазать яйцом при помощи кондитерской кисточки и присыпать маком.

Шаг 6: Выложите тесто на противень, застеленный бумагой для запекания. И отправьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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