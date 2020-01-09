Готовим соус песто с базиликом и грецкими орехами: рецепт и советы приготовления

Соус песто - знаменитая итальянская добавка ко многим блюдам. Его подают с пастой, крекерами и другими закусками. В этом материале мы расскажем вам, как без особых усилий приготовить итальянский соус своими руками.

Для приготовления песто вам понадобятся следующие продукты: листья базилика (50 г), ядра грецких орехов (50 г), оливковое масло или подсолнечное (60 мл), сыр Пармезан или другой твердый сыр (40 г), соль (щепотка), чеснок (2 зубчика), лимонный сок (1 ст. л.).

Шаг 1: Листья базилика нужно тщательно промыть, отделить от стеблей и положить в ступку или небольшую миску.

Шаг 2: Чеснок почистить, нарезать на небольшие кусочки и положить к базилику.

Шаг 3: Добавить грецкие орехи. Их следует сначала немного измельчить ножом.

Шаг 4: Растолочь все ингредиенты в миске или ступке до получения однородной массы.

Шаг 5: Сыр нужно натереть на самой мелкой терке и добавить к получившейся ранее кашице.

Шаг 6: Добавить в миску оливковое масло и лимонный сок, затем тщательно перемешать соус.

Шаг 7: Чтобы песто получился по-настоящему ароматным и пряным, ему нужно дать настояться в прохладном темном месте около 1 часа.

Совет: Если у вас нет ступки, вы можете использовать блендер или мясорубку. Лучше всего такой соус гармонирует со спагетти. Также к нему можно добавить вяленые томаты.

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