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Как сделать дома крепкую и насыщенную медовуху: пошаговый рецепт и советы

Как самостоятельно приготовить популярный зимний напиток

пятница, 10 января 2020, 07:00
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Медовуха - знаменитый крепкий напиток, который может согреть даже в самый морозный зимний вечер. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить настоящую медовуху своими руками и без особых усилий. Для этого вам понадобятся всего несколько простых продуктов.

Итак, для приготовления медовухи вам нужны следующие ингредиенты: мед (460 г), вода (3.5 л), хмель (10 г), дрожжи (20 г).

Шаг 1: Воду с медом нужно развести в большой кастрюле.

Шаг 2: Затем следует добавить хмель и поставить кастрюлю на небольшой огонь.

Шаг 3: Когда жидкость закипит, ее следует варить на маленьком огне 2 часа, периодически помешивая.

Шаг 4: Теперь медовую основу нужно хорошенько остудить, на это уйдет примерно 40 минут.

Шаг 5: Далее нужно процедить жидкость через марлю и перелить ее в стеклянную емкость.

Шаг 6: Добавить в будущую медовуху дрожжи, размешать деревянной палочкой или другим подобным инструментом.

Шаг 7: Медовуху нужно закрыть специальной крышкой или резиновой перчаткой и оставить бродить в темном прохладном месте 2-3 недели.

Шаг 8: Когда напиток будет готов, его нужно еще раз тщательно процедить через марлю и разлить в порционные бутылки с пробками.

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Если вам хочется попробовать медовуху сразу же после приготовления, это можно сделать. Но наиболее насыщенным и ароматным напиток получится все-таки после длительной выдержки.

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