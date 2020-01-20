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Готовим дома рассольник с рисом и солеными огурцами - простой рецепт на каждый день

Как легко и быстро приготовить сытное и полезное блюдо

понедельник, 20 января 2020, 07:18
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Рассольник - отличный вариант сытного и вкусного обеда. Этот суп может быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться на стол в качестве первого. В этом материале мы поделимся с вами простым и быстрым рецептом рассольника, с которым справится любой желающий.

Итак, для приготовления рассольника вам понадобятся следующие ингредиенты: любое мясо или курица (250 г), картофель (3 шт.), соленые огурцы (3 шт.), морковь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), рис (3 ст. л.), томатная паста (2 ст. л.), зелень (небольшой пучок), лавровый лист (1 шт.), перец горошком (2 шт.), растительное масло (1.5 ст. л.), вода (2 л).

Шаг 1: Для начала нужно сварить бульон. Для этого следует залить мясо или курицу водой, довести до кипения и варить до полной готовности. Пенку, которая будет появляться на поверхности во время варки, нужно снимать ложкой. Когда вода закипит, надо добавить в бульон перец и лавровый лист.

Шаг 2: Пока варится мясо, можно заняться другими продуктами. Картофель нужно почистить, помыть и нарезать на небольшие кубики. Как только мясо будет готово, картофель тоже можно добавлять в кастрюлю.

Шаг 3: Через 5 минут после добавления картошки нужно положить в бульон рис. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Шаг 4: Лук и морковку нужно почистить и нарезать на мелкие кусочки.

Шаг 5: Обжарить лук и морковку на растительном масле 5-10 минут.

Шаг 6: Теперь нужно мелко нарезать соленые огурцы и добавить их на сковороду. Обжаривать все овощи, периодически перемешивая, 2-3 минуты.

Шаг 7: Добавить к овощам на сковороде томатную пасту и налить немного бульона. Затем оставить тушиться на маленьком огне примерно 3 минуты.

Шаг 8: Готовое мясо нужно достать из бульона и нарезать на небольшие кубики.

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Шаг 9: Смешать все ингредиенты для супа, добавить их в бульон, тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу и варить до полной готовности риса и картошки.

Шаг 10: Перед снятием кастрюли с огня следует добавить в суп мелко нарезанную зелень. Затем нужно дать блюду настояться около 20 минут. Подавать рассольник можно со сметаной, черным хлебом или сухариками.

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