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Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов

Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой

воскресенье, 26 января 2020, 07:00
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Многие думают, что блинчики - достаточно вредный продукт, который нельзя употреблять при похудении. Но на самом деле это совсем не так. Нужно только знать, какие именно блинчики можно есть, не опасаясь за свою фигуру. Рецептом именно такого завтрака мы и поделимся с вами в этом материале.

Итак, для приготовления полезных блинчиков вам понадобятся следующие ингредиенты: банан (половинка), яблоки (2 шт.), овсяные хлопья (200 г), молоко (100 мл).

Шаг 1: Для начала банан нужно размять вилкой в любой удобной емкости. Именно банан в этом рецепте выступает вяжущим компонентом и заменяет куриные яйца.

Шаг 2: Теперь нужно добавить в банановое пюре овсяные хлопья. Их можно как добавлять в целом виде, так и измельчить в блендере или кофемолке.

Шаг 3: Яблоки нужно нарезать на мелкие кусочки и тоже добавить в будущее тесто, хорошенько перемешать.

Шаг 4: И последний штрих - нужно влить молоко. Затем следует тщательно смешать все ингредиенты, чтобы они распределились равномерно.

Шаг 5: Выпекать блинчики нужно на разогретой сковородке с обеих сторон до появления красивой корочки. Также можно использовать сковороду со специальным покрытием, тогда вам не придется использовать для жарки растительное масло.

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