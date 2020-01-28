Готовим дома шоколадный торт Захер: простой рецепт и советы приготовления

В этом материале мы поделимся с вами рецептом вкусного и оригинального десерта, с которым сможет справиться абсолютно каждый. Для этого нужно подготовить несколько простых продуктов и следовать пошаговой инструкции.

Итак, для приготовления торта Захер вам понадобятся следующие ингредиенты: яйца (6 шт.), сахар (120 г), мука (120 г), сливочное масло (120 г), горький шоколад (120 г). Для начинки: джем на ваш вкус (150 г). Для глазури: сливочное масло (60 г), горький шоколад (100 г).

Шаг 1: Форму для выпечки нужно смазать маслом и немного присыпать мукой.

Шаг 2: Шоколад и масло нужно нарезать на небольшие кусочки и растопить в микроволновке или на паровой бане.

Шаг 3: Дать шоколадной массе немного остыть. Разделить желтки и белки, белки желтки миксером около 7-8 минут с половиной сахара.

Шаг 4: Смешать яичную массу с растопленным шоколадом и маслом, взбить до однородности.

Шаг 5: Просеять муку и добавить ее в будущее тесто. Перемешать до получения однородной массы.

Шаг 6: Белки взбить до пышной пены, затем всыпать оставшийся сахар и продолжить взбивать до полного его растворения.

Шаг 7: Понемногу ввести белковую пену в тесто, перемешать при помощи лопатки.

Шаг 8: Готовое тесто переложить в форму и выпекать в духовке около 45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9: Когда бисквит остынет, нужно разрезать его на 2 части.

Шаг 10: Первый корж нужно обильно смазать джемом, на него положить второй. Затем нужно равномерно обмазать торт джемом снаружи, чтобы он хорошо пропитался.

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Шаг 11: Шоколад для глазури нужно смешать с маслом и растопить. Затем полить этой смесью торт. Когда глазурь застынет, десерт можно подавать на стол.

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