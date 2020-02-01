5 шагов к здоровому похудению: с чего стоит начать борьбу с лишним весом

Что нужно для того, чтобы худеть без вреда для здоровья? Думаете, что сбросить вес можно только при помощи истощающих диет? Вовсе нет. В этом материале мы расскажем вам о пяти правилах, которых нужно придерживаться, чтобы легко и полезно поддерживать тело в хорошей форме.

Режим сна. Здоровый сон очень сильно влияет на состояние всего организма. И на вес в том числе. Чтобы ваше тело сохраняло тонус, нужно обязательно хорошо высыпаться. Сон должен длиться не менее семи часов в сутки. Также спать нужно в тишине, в хорошо проветриваемом помещении без ярких источников света. И не стоит пользоваться мобильным телефоном и другими гаджетами минимум за час до отдыха.

Режим питания. Заведите привычку употреблять пищу в конкретное время. Например, завтракать в 8.00 утра, обедать в 14.00 и ужинать в 19.00. Это поможет не переедать, вовремя набираться сил и эффективнее проводить день. И не слушайте тех, кто говорит вам, что нельзя есть после 18.00. Можно и нужно, особенно в том случае, если вы поздно ложитесь спать. Не рекомендуется принимать пищу за 2 часа до сна. Поэтому после 6 вечера нельзя есть только тем, кто ложится в 8-9.

Достаточное количество жидкости. В день нужно обязательно выпивать достаточное количество простой воды без газа. Минимум, которого стоит придерживаться - 3-4 стакана в сутки. А лучше еще больше. Просто запомните, что перед каждым приемом пищи вам нужно выпить стаканчик воды, это поможет быстрее насыщаться и сохранит организм увлажненным.

Физические нагрузки. Чтобы быстрее худеть, нужно обязательно двигаться. Если вам неудобно ходить в зал, занимайтесь дома. Если же и на это у вас нет времени, старайтесь побольше ходить пешком, поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы использовать лифт. В общем, ищите любые возможности вести как можно более активный образ жизни.

Исключение вредных продуктов. Также для здорового похудения обязательно нужно отказаться от всякой гадости. Например, в рационе должно быть как можно меньше мучных продуктов, сладостей, жирного, слишком острого, жареного. Не стоит слишком часто позволять себе фастфуд и различные вредные перекусы.

Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

Ранее The Lime опубликовал 3 простых упражнения, которые помогут компенсировать последствия праздничного стола.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.