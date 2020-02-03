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Как приготовить дома вкусную сырную запеканку: простой рецепт на каждый день

Как сделать оригинальное и вкусное блюдо своими руками

понедельник, 3 февраля 2020, 08:02
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Сырная запеканка - отличное несладкое угощение к чаю или кофе. Чтобы ее приготовить, вам понадобятся самые простые продукты, а весь процесс займет совсем немного времени. В этом материале мы поделимся с вами пошаговым рецептом, с которым точно справится любой желающий.

Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты: творог любой жирности (600 г), яйца (4 шт), твердый сыр (150 г), манная крупа (2 ст. л.), растительное масло (2 ст. л.), зелень (по желанию).

Шаг 1: Для начала нужно натереть на терке твердый сыр.

Шаг 2: Затем в отдельной емкости смешать яйца и творог, немного посолить и хорошенько перемешать, чтобы масса была максимально однородной.

Шаг 3: Форму для выпечки смазать растительным маслом и присыпать внутри манной крупой, чтобы запеканка не пригорела.

Шаг 4: Добавить в тесто тертый сыр, тщательно перемешать и после этого выложить готовое тесто в форму. Также можно добавить мелко нарезанную зелень.

Шаг 5: Выпекать сырную запеканку в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Когда сверху появится красивая корочка, можно проверить готовность зубочисткой.

Шаг 6: Готовой запеканке нужно обязательно дать хорошенько остыть, чтобы она сохранила форму. После полного остывания угощение можно подавать к столу.

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