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Готовим дома аппетитные бризоли с мясным фаршем: пошаговый рецепт и советы

Как приготовить оригинальную закуску своими руками

суббота, 8 февраля 2020, 07:48
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Бризоли - это такие своеобразные котлетки, обжаренные в яйце. Часто их делают широкими и плоскими, чтобы завернуть внутрь какую-то начинку. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить вкусные и сытные бризоли с мясным фаршем.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: фарш (700-800 г), сыр (160 г), помидоры (2 шт.), яйца (6-7 шт.), масло растительное (для жарки), зелень, соль, перец, майонез (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно переложить фарш в объемную миску, добавить яйцо, посолить и поперчить по вкусу и тщательно перемешать.

Шаг 2: Теперь следует разделить фарш на порционные кусочки размером с небольшие котлеты. Немного прижать их, чтобы сформировать будущие бризоли.

Шаг 3: Оставшиеся яйца взбить венчиком или миксером.

Шаг 4: Обмакнуть каждый бризоль в яичной смеси с одной стороны и обжарить на сковороде (яйцом вниз) до появления золотистой корочки.

Шаг 5: Натереть сыр и посыпать им готовые горячие бризоли. Также блюдо можно украсить мелко нарезанной зеленью или каким-либо соусом на ваш вкус. Также, если хотите, можно свернуть из бризолей рулетики и положить внутрь овощи, мягкий сыр или любую другую начинку.

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