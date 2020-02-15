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Салат из печени трески и свежих овощей - вкусный рецепт для разнообразия

Оригинальная закуска для вашего стола

суббота, 15 февраля 2020, 07:56
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Печень трески - очень полезный и вкусный продукт. В нем содержится множество витаминов и различных микроэлементов, ну а в сочетании со свежими овощами это лакомство и вовсе становится настоящей витаминной бомбой. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить вкусный салат из печени трески.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты: печень трески консервированная (1 банка), помидоры (4 шт.), яйца куриные (4 шт.), огурцы (3 шт.), зеленый лук (небольшой пучок), оливковое масло и лимонный сок (для заправки), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно отварить вкрутую куриные яйца. Затем следует поставить их под холодную воду, чтобы быстро остудить.

Шаг 2: Почистить яйца и нарезать их на небольшие кубики.

Шаг 3: Теперь следует помыть, почистить и нарезать на мелкие кусочки свежие огурцы и помидоры.

Шаг 4: Зеленый лук мелко нарубить острым ножом.

Шаг 5: Печень трески переложить в емкость для салата и тщательно размять вилкой.

Шаг 6: Добавить к печени остальные ингредиенты: нарезанные овощи, зеленый лук и яйца. Заправить салат небольшим количеством оливкового масла и лимонного сока. Затем посолить и поперчить по вкусу. Салат готов!

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