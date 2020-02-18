Готовим дома хачапури по-аджарски - пошаговый рецепт и советы грузинской кухни

Любите хачапури? Разумеется! Ведь разве можно не любить это вкусное и сытное блюдо? В этом материале мы расскажем вам, как приготовить хачапури по-аджарски своими руками. С этим рецептом справится любой желающий, нужно только следовать простой инструкции.

Итак, для приготовления хачапури вам понадобятся следующие ингредиенты: молоко теплое (125 мл), вода теплая (125 мл), яйцо (1 шт.), масло растительное (2 ст. л.), мука (400 г), дрожжи сухие (7 г), сахар (2 ч. л.), соль (1 ч. л.). Для начинки: сыр моцарелла (200 г), сыр адыгейский (250 г), яйца (4-5 шт.), масло сливочное (100 г).

Шаг 1: Для начала нужно смешать теплую воду и теплое молоко.

Шаг 2: Затем добавить сахар, дрожжи и несколько ложек муки. Убрать смесь в тепло на 10 минут.

Шаг 3: Теперь нужно добавить яйцо, соль и растительное масло. Все ингредиенты следует тщательно перемешать.

Шаг 4: Постепенно всыпать остальную муку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не было комков.

Шаг 5: Замесить густое тесто, скатать из него шар и убрать его в теплое место на 60 минут.

Шаг 6: Затем тесто нужно хорошенько промять и снова убрать на 1 час в тепло.

Шаг 7: А тем временем можно заняться начинкой. Для этого весь сыр нужно натереть на крупной терке и смешать со сливочным маслом. Яйца пока не нужны.

Шаг 8: Готовое тесто нужно немного размять и разделить на 5 равных частей.

Шаг 9: Каждый кусочек раскатать, затем закатать края во внутрь, формируя "лодочку".

Шаг 10: Перенести "лодочки" на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать яйцом, а затем выложить внутрь начинку.

Шаг 11: Выпекать хачапури в духовке до золотистой корочки при температуре 220 градусов.

Шаг 12: За 5 минут до готовности хачапури в центр каждой "лодочки" нужно положить яйцо. Когда белок побелеет, хачапури можно доставать и подавать к столу.

Также читайте на The Lime, как приготовить вкусные и ароматные сырники всего за 30 минут.

Ранее мы опубликовали рецепт мягкого кекса на сметане. Этот рецепт достаточно простой, поэтому он подойдет и тем, кто умеет готовить профессионально, и новичкам кухонного мастерства.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.