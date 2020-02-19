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3 простых салата из крабовых палочек на все времена - рецепты и советы по ингредиентам

Какие блюда можно приготовить с крабовыми палочками

среда, 19 февраля 2020, 07:06
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Крабовые палочки - чрезвычайно полезный продукт. В них содержится множество необходимых для организма веществ, например, витамины С, В1, В2, железо, цинк, магний, фосфор, йод и омега 3. В этом материале мы поделимся с вами рецептами салатов из крабовых палочек, которые вы сможете быстро и просто приготовить своими руками.

Классика

Классический салат с крабовыми палочками знают все. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки (1 пачка), консервированная кукуруза (1 банка), свежие огурцы (3 шт.), вареные яйца (4 шт.), зеленый лук (1 пучок), майонез (2 ст. л.), сметана (1 ст. л.), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно отварить яйца вкрутую, после чего поставить их под холодную воду, чтобы они быстрее остыли и чтобы их было проще почистить.

Шаг 2: Теперь яйца нужно почистить от скорлупы и нарезать на мелкие кубики.

Шаг 3: Огурцы помыть и также нарезать небольшими кубиками, крабовые палочки нарезать на маленькие кусочки, зеленый лук мелко нарубить.

Шаг 4: Смешать в емкости для салата все нарезанные ингредиенты, добавить кукурузу, предварительно слив из банки жидкость.

Шаг 5: Заправить салат сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Салат витаминный

Этот салат хорош тем, что в нем содержится множество витаминов. Также он подойдет тем, кто следит за своей фигурой. Для приготовления витаминного салата нужны такие продукты: крабовые палочки (1 пачка), огурцы свежие (4 шт.), зелень (1 пучок), сладкий перец (2 шт.), оливковое масло (2 ст. л.), лимонный сок (2 ч. л.), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Крабовые палочки нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Огурцы и зелень помыть и также мелко нарезать.

Шаг 3: Сладкий перец помыть, почистить и порезать кубиками.

Шаг 4: Переложить все продукты в глубокую тарелку, заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Затем посолить и поперчить. Можно добавить натертый на терке плавленный сырок.

Салат простой за 15 минут

Это самый простой салат из крабовых палочек, который вы сможете сделать всего за 15 минут. Он идеально подойдет для завтрака или быстрого полезного перекуса. Вам понадобятся: крабовые палочки (1 пачка), капуста пекинская (половина качана), зелень (1 пучок), растительное масло (2 ст. л.), лимонный сок (1 ч. л.), красный перец и соль (по вкусу).

Шаг 1: Пекинскую капусту нужно помыть и мелко нашинковать.

Шаг 2: Зелень также помыть и нарубить, крабовые палочки нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 3: Заправить все ингредиенты растительным маслом и лимонным соком, затем посолить и добавить красный перец. После чего тщательно перемешать.

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