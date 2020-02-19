RU  UA

Лайм

Готовим дома печеночный торт с овощами: рецепт вкусной альтернативы мясным блюдам

Рецепт торта не отнимет много времени, так как не требует выпечки

среда, 19 февраля 2020, 19:00
читати статтю українською

Пожалуй, само даже название этого блюда - печеночный торт - впервые звучит довольно странно, ведь не ассоциируется ни с чем легким, лакомым, а уж тем более приятным. Если и ваши первые впечатления аналогичны, спешим вас убедить в обратном.

Печеночный торт - идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который отличается сразу несколькими весомыми чертами: простотой рецепта, возможностью приготовления без выпечки, сытностью, а также вкусом, который создает тандем лука, моркови и печени. Это блюдо заменит привычные тяжелые приготовления из мяса, но при этом будет незаменимым вприкуску к картофелю, рису или даже просто овощному салату.

Для приготовления торта из печени и овощей нам потребуется всего несколько простых ингредиентов, а именно говяжья печень (1 кг), яйцо куриное (3 шт), пшеничная мука (350 г), молоко (500 мл), майонез (1 стандартная банка / упаковка), морковь (2 средние шт), лук репчатый (2 шт), соль (по вкусу), перец черный молотый (по вкусу).

Для приготовления печеночного торта нам не потребуется плита, так как рецепт не предусматривает выпечки. Просто проследуем нескольким последовательным шагам.

Порежем печень на небольшие ломтики и пропустим их сквозь мясорубку для получения фарша. К нему добавим яйца, молоко, муку и специи. При добавлении каждого составляющего важно тщательно перемешивать общую массу. В итоге мы должны получить густую консистенцию, из которой сможем буквально лепить блины.

Смазываем сковороду растительным маслом, хорошо ее нагреваем. Вливаем на нее нашу массу половником как тесто для блинов. Выравниваем ее по сковороде и жарим такого рода коржи. Делаем таких коржей несколько штук, каждый с толщиной около 5 мм.

Пока жарятся наши печеночные коржи, тонкими полукольцами нарежем лук, а морковь натрем на крупную терку. Жарим нарезанные овощи на отдельной сковороде до готовности.

На заключительном этапе из готовых печеночных коржей формируем торт: кладем их по одному на тарелку, наносим на каждый тонкий слой майонеза, на него - лук и морковь и следующий корж.

Вот и все. На этом ваш печеночный торт готов и его можно сразу же выносить на стол. При желании, смело экспериментируйте. К блюду можно добавлять другие любимые специи, свежую зелень и прочие добавки по вкусу.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Хозяин клонировал собаку, которая спасла его беременную жену от смертельной опасности: фото

Семья клонировала лабрадора, который спас беременную женщину от ядовитой гремучей змеи

3 простых салата из крабовых палочек на все времена - рецепты и советы по ингредиентам

Какие блюда можно приготовить с крабовыми палочками

Снимки украинского фотографа посоревнуются за главный приз крупнейшего в мире фотоконкурса

В этом году в Sony World Photo Awards приняли участие более 130 тыс. фотографий

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: