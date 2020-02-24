Готовим блины на Масленицу с оригинальной начинкой: 3 простых рецепта к празднику

В 2020 году сам праздник Масленицы выпадает на 1 марта, ну а Масленичная неделя начинается с 24 февраля. Чтобы вы приготовили самые оригинальные и вкусные угощения в этот период, мы собрали лучшие рецепты начинок для всеми любимых традиционных блинов на Масленицу.

Блины с авокадо и базиликом

Для приготовления этой вкусной и чрезвычайно полезной начинки вам понадобятся следующие ингредиенты: авокадо (4 шт.), яйца куриные (2 шт.), плавленный сырок (1 шт.), бализик свежий (1 пучок), чеснок (1 зубчик), соль и перец (по вкусу), лимонный сок (0.5 ч. л.).

Шаг 1: Для начала нужно отварить яйца вкруту, затем почистить их и максимально мелко нарубить.

Шаг 2: Авокадо достать ложкой из кожуры и хорошенько размять вилкой.

Шаг 3: Чеснок почистить и пропустить через пресс.

Шаг 4: Базилик помыть и мелко нарезать.

Шаг 5: Плавленный сырок натереть на мелкой терке.

Шаг 6: Смешать все ингредиенты, заправить их лимонным соком, добавить соль и перец и тщательно перемешать. После чего намазать начинку на блины и свернуть из них рулетики или конвертики.

Фото: i.pinimg.com

Блины с красной рыбой и сливочным сыром

Для этой начинки нужны такие продукты: красная рыба на ваш вкус (примерно 300 г), сливочный сыр (300 г), зелень (1 пучок).

Шаг 1: Сначала нужно нарезать рыбу на тонкие полосочки.

Шаг 2: Затем мелко нарубить зелень.

Шаг 3: Теперь следует смазать блины сливочным сыром, положить сверху немного рыбы, затем присыпать зеленью и свернуть блины в рулеты.

Фото: i.pinimg.com

Блины с соленым творогом и зеленью

Для приготовления этого полезного угощения вам понадобятся: творог любой жирности (300 г), зелень (1 пучок), чеснок (2 зубчика), сметана средней жирности (3 ст. л.), масло сливочное (примерно 2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Шаг 1: Зелень нужно помыть и мелко нарезать, чеснок почистить и пропустить через пресс.

Шаг 2: Творог размять вилкой, добавить в него зелень и чеснок.

Шаг 3: Затем растопить сливочное масло, добавить его к остальным ингредиентам. Положить сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Шаг 4: Смазать блины начинкой и сложить из них конвертики или рулеты. Также можно украсить такие блины мелко нерезанным зеленым луком.

Фото: img.povar.ru

С понедельника можно поздравлять друг друга с Масленицей. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.

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