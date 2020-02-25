Готовим дома классический торт Муравейник: пошаговый рецепт и советы

Торт Муравейник знаком многим с детства. И это не удивительно, ведь для приготовления этого вкусного угощения нужны самые простые продукты, а сам процесс займет совсем немного времени. В этом материале мы поделимся с вами простым рецептом Муравейнка, с которым справится любой желающий.

Итак, для приготовления торта вам понадобятся следующие ингредиенты: маргарин (250 г), сахар (0,5 стакана), яйца (2 шт.), сода (на кончике ножа), соль (щепотка), мука (450 г). Для крема: молоко сгущенное (1 банка), масло сливочное (200 г).

Шаг 1: Для начала нужно взбить яйца вилкой до получения однородной массы.

Шаг 2: Затем смешать маргарин с сахаром и хорошенько перетереть. После чего взбить миксером до однородности.

Шаг 3: Смешать маргарин с сахаром и взбитые яйца, добавить соль и соду.

Шаг 4: Теперь нужно постепенно ввести в будущее тесто муку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не было комков.

Шаг 5: Оставить тесто в холодильнике на 1 час.

Шаг 6: Холодное тесто пропустить через мясорубку или натереть на крупной терке, затем выложить на противень, застеленный бумагой для запекания.

Шаг 7: Выпекать тесто в духовке при температуре 150 градусов около 20 минут.

Шаг 8: Пока тесто готовится, сделать крем. Для этого размягчить сливочное масло, смешать его со сгущенкой и взбить миксером до получения пышной массы.

Шаг 9: Достать из духовки тесто, дать ему хорошенько остыть, после чего поломать его на мелкие кусочки.

Шаг 10: Смешать кусочки теста с кремом и сложить в форме муравейника. Затем дать настояться в холодильнике примерно 30 минут, после чего подавать к столу. Можно также украсить торт тертым шоколадом или кокосовой стружкой.

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