RU  UA

Лайм

Готовим дома коктейль Апероль Шприц: простой рецепт и советы по ингредиентам

Как своими руками сделать популярный коктейль

четверг, 27 февраля 2020, 07:12
читати статтю українською

Совсем скоро наступит весна, а вместе с ней придут и долгие прогулки, посиделки на летних площадках баров и, конечно же, освежающие коктейли. Апероль Шприц за последние несколько лет стал самым популярным коктейлем среди любителей красивых "инстаграмных" фото. И в этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить его своими руками.

Итак, для приготовления коктейля вам понадобятся следующие ингредиенты: биттер Aperol (40 мл), вино Просекко или другое сухое игристое вино (60 мл), газировка или тоник (20 мл), лед и кусочек апельсина.

Шаг 1: Для начала нужно немного охладить бокал для будущего коктейля в холодильнике, на это у вас уйдет примерно 15 минут.

Шаг 2: Теперь следует налить в предварительно охлажденный бокал биттер Aperol, затем добавить кубики льда.

Шаг 3: Влить в бокал газировку или тоник, делать это нужно тонкой струйкой. Тогда коктейль получится более насыщенным и вкусным.

Шаг 4: Добавить в коктейль сухое игристое вино, украсить свое творение кусочком сочного апельсина. Теперь можно добавить трубочку и наслаждаться освежающим напитком.

  • Также читайте на The Lime, как приготовить домашний зефир без консервантов. В этом материале мы решили поделиться с вами рецептом вкусного и полезного зефира, который вы сможете приготовить самостоятельно.
  • Ранее мы опубликовали рецепт разноцветных Макарунов. Этот французский десерт давно полюбили по всему миру, так как он является одновременно очень вкусным, практически безвредным для фигуры (в небольших количествах) и очаровательно выглядит на фото.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Все говорят о кето-диете Тины Кароль: что это и кому она противопоказана

Как певица поддерживает себя в форме, и можно ли вам следовать ее примеру

В Австралии из больницы сбежал бабуин с двумя "женами": его собирались стерилизовать

Смешные новости мира - австралийцев удивил побег бабуинов из больницы. Бабуину собирались сделать вазектомию, но он сбежал с двумя самками

Британец исполнил песню "Соловей" под гитару и пожелал Украине удачи на Евровидении (видео)

Музыкант и видеоблогер исполнил песню Соловей, с которой киевская группа Go-A отправится в Нидерланды

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: