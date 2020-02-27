Готовим дома коктейль Апероль Шприц: простой рецепт и советы по ингредиентам

Совсем скоро наступит весна, а вместе с ней придут и долгие прогулки, посиделки на летних площадках баров и, конечно же, освежающие коктейли. Апероль Шприц за последние несколько лет стал самым популярным коктейлем среди любителей красивых "инстаграмных" фото. И в этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить его своими руками.

Итак, для приготовления коктейля вам понадобятся следующие ингредиенты: биттер Aperol (40 мл), вино Просекко или другое сухое игристое вино (60 мл), газировка или тоник (20 мл), лед и кусочек апельсина.

Шаг 1: Для начала нужно немного охладить бокал для будущего коктейля в холодильнике, на это у вас уйдет примерно 15 минут.

Шаг 2: Теперь следует налить в предварительно охлажденный бокал биттер Aperol, затем добавить кубики льда.

Шаг 3: Влить в бокал газировку или тоник, делать это нужно тонкой струйкой. Тогда коктейль получится более насыщенным и вкусным.

Шаг 4: Добавить в коктейль сухое игристое вино, украсить свое творение кусочком сочного апельсина. Теперь можно добавить трубочку и наслаждаться освежающим напитком.

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