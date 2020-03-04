Как приготовить грузинский суп харчо: рецепт и советы местной кухни

Суп харчо - идеальный вариант обеда. Это блюдо может быть как первым, так и основным, ведь оно не только очень вкусное и ароматное, но и чрезвычайно сытное. Также этот суп хорошо справляется с симптомами простуды, похмелья и помогает быстро согреться. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить харчо своими руками из простых ингредиентов.

Итак, для приготовления супа вам понадобятся такие продукты: грудинка говяжья (500 г), вода (2-2,5 л), рис (0,5 стакана), лук репчатый (1-2 шт.), болгарский перец (1 шт.), помидоры (2-4 шт.), чеснок (3-4 зубчика), масло растительное (3 ст. л.), соль (1 ст. л.), перец (щепотка), лавровый лист (2 шт.), соус ткемали (по вкусу), петрушка, сельдерей, кинза (1 пучок).

Фото: budvtemi.com

Шаг 1: Для начала нужно промыть мясо и нарезать его на куски примерно по 50 г. Затем залить его холодной водой и поставить на плиту. Довести до кипения, снять пенку и варить примерно 30-40 минут.

Шаг 2: Рис нужно замочить в воде на 15 минут.

Шаг 3: Лук, сладкий перец и помидоры нужно помыть, почистить и нарезать на мелкие кубики.

Шаг 4: Лук обжарить на сковороде около минуты, затем добавить к нему сладкий перец и помидоры и тушить овощи еще несколько минут.

Шаг 5: Теперь нужно добавить овощи и рис в кастрюлю с бульоном и варить суп до готовности (примерно 20 минут) под крышкой.

Шаг 6: Пока суп варится, нужно мелко нарезать всю зелень, а чеснок пропустить через пресс.

Шаг 7: За 5 минут до окончания варки нужно добавить в суп зелень, чеснок, соль, молотый перец, лавровый лист и соус ткемали.

Шаг 8: Готовый суп можно сразу же подавать к столу.

Читайте также на The Lime не менее простой рецепт аппетитного торта из кабачков с помидорами под сыром.

Узнайте также, как приготовить легкий суп с фрикадельками и зеленью. Публикуем простой пошаговый рецепт на первое.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.