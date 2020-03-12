5 лучших оптических иллюзий, которые до сих пор сводят с ума соцсети

Наш мозг - удивительная штука. Нередко он заставляет нас воспринимать вещи совсем не такими, какими они являются на самом деле. Не верите? В этом материале мы собрали для вас самые интересные оптические иллюзии, чтобы вы могли сами их проверить и убедиться.

Начнем с рисунка, на котором изображены 12 черных точек. Это не GIF-изображение, картинка является обыкновенной и статичной. Ничто на ней не мигает, не меняет цвет, не двигается и не исчезает. Однако, наш мозг воспринимает все совсем иначе, заставляя нас думать, что точки постоянно перемещаются и становятся то черными, то красными.

Еще один забавный рисунок - изображение 16-и кругов. Да, они точно здесь есть. Постарайтесь расслабить зрение и присмотреться повнимательнее. Вы точно удивитесь, когда наконец сможете их отыскать.

На картине художника Кая Нао звезда никак не хочет находиться на одном месте. Создается впечатление, что рисунок постоянно вращается вокруг своей оси, хотя, конечно же, это совсем не так.

На геометрической иллюзии ниже многие зрители видят, как круги из мелких квадратиков пересекаются друг с другом. Однако, на самом деле это неправда. Ни один из кругов не касается своего соседа и, тем более, не пересекает его.

И еще одна картинка, которая просто ломает мозг зрителям - рисунок с кругами одного цвета. Да, все верно, изображенные ниже кружочки не отличаются друг от друга по оттенку. Впечатление, что они якобы имеют разный тон, создается благодаря красочным полоскам, нарисованным сверху. Забавно, не так ли?





Бонус: на фотографии, показанной ниже, вы сначала не заметите ничего необычного. Просто трое девушек с разными прическами позируют перед камерой. Но стоит только перевернуть фото вверх ногами, и ваше впечатление моментально изменится.

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