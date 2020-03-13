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Как сделать дома квас из березового сока: рецепт, ингридиенты и советы

Как самостоятельно сделать полезный освежающий напиток

пятница, 13 марта 2020, 07:03
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Квас из березового сока отлично освежает и насыщает организм витаминами. А самое приятное, что приготовить такой напиток дома проще простого. В этом материале мы поделимся с вами простым рецептом кваса, который сможет приготовить любой желающий из самых простых продуктов.

Итак, для приготовления кваса вам понадобятся следующие ингредиенты: березовый сок (10 л), изюм (50 шт.), сахар (400 г).

Фото: 24tv.ua

Шаг 1: Для начала нужно хорошенько процедить сок через марлю несколько раз, чтобы он был чистым и прозрачным.

Шаг 2: Затем следует добавить изюм и сахар и перемешать.

Шаг 3: Оставить сок бродить в темном прохладном месте 3-4 дня, прикрыв его крышкой. Но прикрывать нужно не плотно, чтобы из сока в процессе брожения мог выходить воздух.

Шаг 4: Готовый напиток нужно разлить в стеклянные емкости и плотно закрыть крышками. Хранить березовый квас следует также в темном прохладном месте.

Совет: Емкости для кваса обязательно должны быть стеклянными. Пластиковые бутылки и банки могут не только испортит вкус напитка, но и плохо повлиять на оргнанизм из-за различных веществ, которые содержатся в этом материале и будут взаимодействовать с жидкостью.

  • Березовый сок - очень вкусный, полезный и освежающий напиток. В отдельном материале мы расскажем вам, как закатать березовый сок на лето, чтобы в жаркое время года вы в любой момент могли вкусно и с пользой освежиться и пополнить запас сил и витаминов.

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