Готовим дома морковные котлеты на пару: простой рецепт на каждый день

Морковные котлеты - отличный вариант обеда для тех, кто по какой-либо причине не хочет есть мясо. Такие котлеты очень просто приготовить, также они являются очень вкусными, сытными и полезными. Этот рецепт прекрасно подойдет тем, кто следит за своей фигурой.

Для приготовления морковных котлет вам понадобятся следующие ингредиенты: морковь (600 г), манная крупа (3-4 ст. л.), сахар (2 ст. л.), соль (2 щепотки), молоко (125 мл), яйцо (1 шт.), масло сливочное (30 г), сухари панировочные (3-4 ст. л.).

Шаг 1: Морковку нужно помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Шаг 2: Выложить морковку на сковороду, добавить молоко, сливочное масло и соль и тушить на небольшом огне 15 минут.

Шаг 3: Затем добавить манную крупу, перемешать и тушить еще 5-7 минут.

Шаг 4: Снять с огня, дать остыть, после чего добавить яйцо и еще раз перемешать.

Шаг 5: Руками сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях с обеих сторон.

Шаг 6: Готовить морковные котлеты в мультиварке в режиме пара или же на дуршлаге. Если вы используете дуршлаг, его нужно установить на кастрюлю с кипящей водой. Готовка паровых котлет займет примерно 20 минут для каждой порции. Переворачивать котлеты при этом не обязательно.

Шаг 7: Подавать котлеты на стол со сметаной или другом соусом на ваш вкус. Также можно добавить к блюду какой-либо гарнир.

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