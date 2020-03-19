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Соблюдаем карантин и держим форму: 6 эффективных упражнений, которые заменят спортзал

Как правильно тренироваться в домашних условиях

четверг, 19 марта 2020, 19:17
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11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса, карантин продлится до 3 апреля.Украинские знаменитости уже рассказали, как проводят время дома. Ну а мы советуем вам не скучать, не паниковать и продолжать заниматься спортом.

Для домашних тренировок вам практически ничего не нужно. Все, что вам пригодится - удобная одежда, не скользящая обувь, бутылка воды и утяжелители, которыми могут послужить поллитровые бутылки с каким-либо наполнителем (по желанию).

Кардио

Начинать тренировку следует с разминки. Кардио - один из наиболее распространенных вариантов, который вы можете легко выполнять дома. Для этого вам нужно просто бежать на одном месте 10-15 минут. Также хорошо работают прыжки на месте. Выполняйте кардио не дольше 20 минут, чтобы не переутомить тело перед основной тренировкой. И не забывайте периодически пить воду небольшими глотками.

Фото: i.pinimg.com

Приседания

После кардио можно заняться приседаниями. Если хотите работать с дополнительной нагрузкой, возьмите в обе руки утяжелители. Ноги нужно поставить на ширине плечей, также важно следить, чтобы ваша спинка оставалась ровной, а колени при приседании не заходили за носки. Выполнять упражнение нужно по 12 раз в 3-4 подхода.

Фото: i.pinimg.com

Выпады

Поставьте руки на талию и сделайте широкий шаг вперед. Спина должна быть ровной, передняя нога, на которую вы становитесь, должна сгибаться под углом примерно 90 градусов. Колено не должно заходить за носок. Выполнять выпады следует по 12 раз в 3-4 подхода на каждую ногу. Если вы не делаете упражнение на месте, а ходите в выпаде, можете просто выполнять проход 5-6 раз, не считая количество шагов.

Фото: i.pinimg.com

Отжимания

Еще один отличный способ подтянуть тело, ведь при отжиманиях работают сразу несколько групп мышц. Поставьте руки немного шире плечей, чтобы вам было удобно на них опираться. И отжимайтесь 12 раз в 3 подхода. Если вам тяжело, можно поставить колени на пол, соединив ноги вместе и подняв ступни вверх.

Фото: simpalsmedia.com

Пресс

Многие не знают, что наиболее эффективным упражнением для пресса является скручивание. Для выполнения этого упражнения вам нужно лечь на пол, положить руки под голову, а затем начать скручиваться, словно ежик. Не пытайтесь достать головой до колен. Ваша задача - скрутить пресс как можно сильнее, а не сложиться пополам. Выполнять упражнение нужно минимум по 10 раз в 3 подхода. Если чувствуете, что можете больше - вперед!

Фото: i.pinimg.com

Растяжка

Завершить тренировку можно комплексом растяжки. Сделайте мостик несколько раз, потянитесь в разные стороны, посидите в бабочке. Также можно сесть на пол с ровными ногами и потянуться пальцами к носочкам. Если у вас хватает гибкости, чтобы сесть на шпагат, можете посидеть в нем несколько минут.

Фото: i.pinimg.com

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