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Как приготовить дома томатный суп гаспачо: рецепт и секреты испанской кухни

Как сделать знаменитое блюдо своими руками

пятница, 20 марта 2020, 07:18
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Гаспачо - холодный томатный суп, который отлично освежает и утоляет жажду. Этим блюдом можно заменить привычную окрошку и свекольник, а приготовить его проще простого. В нашем материале мы поделимся с вами рецептом гаспачо, с которым справится любой желающий.

Итак, для приготовления супа вам понадобятся следующие ингредиенты: помидоры (1 кг), огурец (1 шт.), болгарский перец (2 шт.), красный крымский лук (0.5 шт.), чеснок (2 зубчика), белый хлеб без корок (1 ломтик), красный винный уксус (1-1,5 ст. л.), сок лимона (1 ст. л.), оливковое масло (1-2 ст. л.), сахар (0,5 ч. л.), соус "Табаско" (несколько капель), соль (по вкусу).

Фото: ablexur.ru

Шаг 1: Для начала нужно помыть помидоры, надрезать кожуру и опустить их в кипяток на 2 минуты.

Шаг 2: Аккуратно переложить помидоры в ледяную воду и снять кожуру.

Шаг 3: Помидоры, сладкий перец и огурец крупно нарезать. Чеснок пропустить через пресс, хлеб поломать на 4 кусочка.

Шаг 4: Перец, помидоры, огурец и чеснок измельчить при помощи блендера. Добавить хлеб и измельчить до получения однородной массы.

Шаг 5: Добавить соль, сахар, винный уксусус, лимонным сок и соус "Табаско".

Шаг 6: Перетереть через сито, чтобы не было крупных комков.

Шаг 7: Добавить оливковое масло и тщательно перемешать.

Шаг 8: Готовый суп лучше убрать на несколько часов в холодильник, чтобы он как следует настоялся. Подавать гаспачо принято с гренками или сухариками из белого хлеба.

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