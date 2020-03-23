Готовим дома тирамису по рецепту Леси Никитюк: советы и секреты ведущей

Необходимость побыть дома из-за эпидемии коронавируса раскрыла таланты многих и без того известных в Украине людей. Ведь во время карантина даже такие экстраверты как Леся Никитюк вынуждены проводить время в домах и квартирах, находя себе различные занятия.

Звезда телешоу Нового канала сейчас проводит время с семьей в Хмельницком, где помогает племяннице изучать английский язык и готовит различные вкусняхи. К примеру, тирамису. Десерт Никитюк получился настолько удачным, что ведущая решила поделиться его рецептом с подписчиками в соцсети.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Итак, для приготовления тирамису вам потребуются:

300 г жирных сливок;

250 г сыра маскарпоне;

120 г сахара;

5 яиц;

1 упаковка печенья савоярди;

1-2 ст. ложки какао-порошка;

чашечка эспрессо.

Сам процесс приготовления десерта отнимет не так много времени, как может показаться. Давайте-ка проследуем по следующим 7-ми шагам:

Шаг 1: Сварите крепкий эспрессо и оставьте его остывать.

Шаг 2: Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и взбейте миксером на высокой скорости до получения пены.

Шаг 3: Хорошенько разомните маскарпоне и взбейте вместе со сливками при помощи миксера, но на этот раз уже на скорости ниже.

Шаг 4: Смешайте полученную массу и взбитые желтки.

Шаг 5: Печенье макайте в охлажденный эспрессо и выкладывайте слоями в подходящую форму — слой печенья, затем - слой крема. И так далее.

Шаг 6: Поставьте будущий тирамису в холодильник на несколько часов.

Шаг 7: Когда он хорошенько пропитается, посыпьте его какао-порошком и украсьте ягодами.

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