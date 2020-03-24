Запекаем дома спаржу с чесноком и сыром: простой рецепт закуски

Запеченная спаржа - идеальна закуска для тех, кто следит за своей фигурой. В этом блюде не много калорий, оно очень полезное, ну а самое приятное, что оно также является чрезвычайно вкусным. И приготовить его проще простого, если следовать нашему рецепту.

Итак, для приготовления спаржи вам понадобятся следующие продукты: спаржа зеленая (500 г), оливковое масло (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), соль, перец и лимонный сок (по вкусу), сыр твердый (по вкусу).

Фото: lh3.googleusercontent.com

Шаг 1: Для начала нужно тщательно промыть спаржу и отрезать нижние грубые кусочки.

Шаг 2: Затем следует разогреть духовку до 200 градусов и подготовить противень, застеленный фольгой для запекания.

Шаг 3: Выложить спаржу на противень, затем аккуратно полить оливковым маслом.

Шаг 4: Поспыпать измельченным чесноком, перцем и солью, затем перемешать и посыпать еще раз.

Шаг 5: Теперь настало время добавить сверху немного тертого сыра, если вы его любите. И отправить спаржу в духовку на 8-10 минут. Готовое блюдо следует немного сбрызнуть лимонным соком. Сразу же после этого его можно подавать к столу в качестве легкого гарнира или закуски.

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