5 известных брендов, которые изменили свои лого, чтобы подчеркнуть важность карантина

Мир переживает непростое время пандемии коронавируса, к борьбе с которой присоединились не только медики, но и публичные люди, знаменитости, которые ежедневно обращаются к обществу с призывами соблюдать условия карантина, думать об окружающих и усердно мыть руки с мылом. Так, примеру, актер Cэмюэл Л. Джексон зачитал на днях своим поклонникам отменную поучительную сказку об изоляции под названием "Сидите, мать вашу, дома!"

Выразить свою поддержку необходимости соблюдать карантин решили и некоторые крупные бренды, которые представили в рекламах свои новые логотипы - ими торговые марки подчеркнули важность самоизоляции и соблюдения дистанции.

Как отметил главный редактор издания Ad Age Брайан Брэйкер, для крупных брендов настало время предоставить "реальный, значимый сервис". Так, в некоторых городах США появилась реклама с обновленным логотипом сети ресторанов McDonald’s. На нем - все те же золотые арки, но уже на "безопасной дистанции" друг от друга.

"Оставайтесь дома, держитесь на расстоянии, будьте здоровы, поддерживайте друг друга - мы вместе во всем этом", - написали в Твиттер представители автомобильного бренда Audi.

С целью подчеркнуть важность изоляции американский производитель и дистрибьютор бананов Chiquita временно снял с лого даму с фруктами.

"Мы Volkswagen. Спасибо, что сохраняете дистанцию!" - коротко обратился к общественности еще один автогигант.

Креативными билбордами отличилась и компания CocaCola: "Находиться на расстоянии друг от друга - лучший способ быть вместе".

Пользователи соцсетей пародируют известные картины, и это лучшее развлечение в дни карантина. Оказывается, шедевр Сальвадора Дали можно смастерить из подручных... блинов.

Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым из них можно только посочувствовать.

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