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Готовим дома квашеную капусту: простой рецепт и секреты хрустящей закуски

Как самостоятельно сделать полезное блюдо

четверг, 2 апреля 2020, 07:12
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Квашеная капуста - очень полезная закуска для всей семьи. В ней содержится множество витаминов, микроэлементов и полезных кислот. Поэтому многие диетологи рекомендует употреблять это блюдо регулярно. В этом материале мы расскажем вам, как быстро и просто приготовить квашеную капусту своими руками.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: капуста белокачанная (5 кг), морковь (1 кг), соль (100 г).

Фото: images.aif.ru

Шаг 1: Для начала нужно тщательно промыть капусту и разрезать на 4 части.

Шаг 2: Затем удалить кочерыжку и мелко нашинковать листья.

Шаг 3: После этого следует помыть, почистить и натереть на крупной терке морковь.

Шаг 4: Положить 3-4 больших горсти капусты в кастрюлю, посыпать частью соли и хорошо перемешать и перетереть до тех пор, пока не появится сок.

Шаг 5: Добавить небольшое количество тертой моркови, снова перемешать.

Шаг 6: Утрамбовать капусту и морковку скалкой, чтобы получилось как можно больше сока, после чего снова добавить немного капусты, соли и моркови. Продолжать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 7: Чистыми руками прижать капусту, чтобы она вся покрылась соком.

Шаг 8: Положить сверху тарелку и оставить закуску под гнетом (например, под 3-литровой банкой) на 3 дня. Сбоку в кастрюлю нужно вертикально поставить скалку, чтобы из кастрюли выходил газ. Ей же следует несколько раз в день протыкать капусту в разных местах.

Шаг 9: Готовую закуску переложить в чистую банку, залить рассолом, закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

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