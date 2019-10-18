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У Заворотнюк рассказали, что может помочь актрисе выздороветь

Родные и коллеги актрисы обратились к ее поклонникам

пятница, 18 октября 2019, 13:55
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Российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с некой тяжелой болезнью, в данный момент может помочь лишь коллективная молитва о ее выздоровлении.

Об этом в специально созданном Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк" сообщили ее родные и коллеги. Напомним, СМИ приписывают звезде сериала "Моя прекрасная няня" рак головного мозга. При этом у актрисы эту информацию до сих пор не подтверждают.

"Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает <...> Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу", - написали в обращении к поклонникам актрисы.

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За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан. Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу. И спасибо вам за вашу любовь и мудрость!

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Недавно, вопреки негативным прогнозам в СМИ и новостям о смерти и даже тайных похоронах актрисы, стало известно, что она идет на поправку. По словам приятелей, недавно Заворотнюк перенесла операцию и теперь ей предстоит курс реабилитации.

За год до беременности актриса якобы проходила полное обследование, включая МРТ, но тогда врачи не нашли никаких противопоказаний. Теперь же медики выяснили, что опухоль была настолько мала, что ее просто не смогли разглядеть.

Напомним, из-за ажиотажа в прессе вокруг здоровья артистки ее коллеги и родные создали в Instagram отдельный аккаунт, в котором делятся новостями и опровергают фейки в СМИ.

  • Актриса Анастасия Заворотнюк уже около трех недель находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга, некоторые напрямую утверждают, что актриса обречена.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.
  • Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

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