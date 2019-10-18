У Заворотнюк рассказали, что может помочь актрисе выздороветь

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с некой тяжелой болезнью, в данный момент может помочь лишь коллективная молитва о ее выздоровлении.

Об этом в специально созданном Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк" сообщили ее родные и коллеги. Напомним, СМИ приписывают звезде сериала "Моя прекрасная няня" рак головного мозга. При этом у актрисы эту информацию до сих пор не подтверждают.

"Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает <...> Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу", - написали в обращении к поклонникам актрисы.

Недавно, вопреки негативным прогнозам в СМИ и новостям о смерти и даже тайных похоронах актрисы, стало известно, что она идет на поправку. По словам приятелей, недавно Заворотнюк перенесла операцию и теперь ей предстоит курс реабилитации.

За год до беременности актриса якобы проходила полное обследование, включая МРТ, но тогда врачи не нашли никаких противопоказаний. Теперь же медики выяснили, что опухоль была настолько мала, что ее просто не смогли разглядеть.

Напомним, из-за ажиотажа в прессе вокруг здоровья артистки ее коллеги и родные создали в Instagram отдельный аккаунт, в котором делятся новостями и опровергают фейки в СМИ.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже около трех недель находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга, некоторые напрямую утверждают, что актриса обречена.

В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.

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