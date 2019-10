У Заворотнюк рассказали, что может помочь актрисе выздороветь

View this post on Instagram

За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан. Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу. И спасибо вам за вашу любовь и мудрость!