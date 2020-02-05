alyona alyona показала, как надо прыгать в бассейн "бомбочкой": очень мокрое видео

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) обладает пышными формами, однако нисколько их не стесняется. Напротив, рэперша любит пошутить на эту тему, публикуя в соцсетях забавные кадры.

На этот раз девушка развлекла фанатов шутливыми видео, сделанными во время отдыха на острове Бали. Алена опубликовала в Instagram короткие ролики, на которых показала, как она развлекается в бассейне. На первом видео Алена запрыгивает на розовый надувной матрас, а на втором - прыгает в воду "бомбочкой". "Пускаю волны", - с юмором подписала видео звезда.

Поклонники рэперши пришли в восторг от самоиронии своего кумира. "Мать, ты шикарна", "Ты крутая. Нравится все, что ты делаешь", "Пушка", "Крутышка", "Я ору, ты просто создана для такой съемки", "Обожаю таких людей, Алена сделала мое утро", - пишут фаны под постом Алены.

alyona alyona в школьные годы очень переживала из-за лишнего веса. Однако ей удалось избавиться от комплексов и полюбить себя. Певица признавалась, что часто выслушивала насмешки со стороны одноклассников, но одна встреча в автобусе перевернула ее жизнь.

Ранее британское издание The Guardian включило alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

Смотрите также совместный клип alyona alyona и Джамалы "Забирай". Он об обратной стороне популярности.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.