Приехал к другу на концерт: известный украинский певец показал, как отдыхает в Крыму

Украинский певец, экс-участник дуэта "ДиО.фильмы" OLEYNIK (Вадим Олейник) отдыхает в оккупированном Россией Крыму, а точнее - в Ялте.

Соответствующие фото появились на странице музыканта в Instagram. На одном из снимков исполнитель запечатлен на катамаране с пивом и креветками.

"Пиво и креветки" - незаменимые атрибуты для прогулке на катамаране", - написал Олейник. На другом кадре певец стоит на фоне фешенебельного отеля Mriya Resort & SPA Yalta в белоснежном махровом халате и тапочках.

Певец рассказал, что приехал в Ялту на концерт к другу, но имя его не уточнил. "Приехал к другу на концерт", - написал под одним из снимков Вадим.

В апреле этого года скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который получил гражданство РФ, засветился в оккупированном Крыму. Танцовщик провел мастер-класс для воспитанников танцевальных студий Севастополя.

Российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2017 году посетила аннексированный полуостров и публично назвала его российским, побывала в Киеве. По словам ведущей, в Украину ее пустили беспрепятственно.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.