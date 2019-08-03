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Участника украинского Atlas Weekend 2019 освободили из-под ареста в Швеции: что известно

Окончательный вердикт суд вынесет 14 августа

суббота, 3 августа 2019, 13:35
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Суд Швеции освободил из-под стражи американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Ракима Майерса), который из-за скандала не смог выступить на фестивале Atlas Weekend 2019 в Киеве.

Об этом сообщает таблоид E! Online. По данным издания, рэпера выпустили на свободу и он покинул Стокгольм. Правда, окончательный вердикт по делу о драке с его участием суд вынесет только 14 августа. Вместе с исполнителем были освобождены и его друзья, которые также подозреваются по этому делу.

Сам музыкант впервые обратился к поклонникам после скандала. Он написал пост со словами благодарности и выложил его в Instagram.

"От всего сердца благодарю фанатов, друзей и каждого человека со всех уголков планеты, кто поддерживал меня последние несколько недель. Я не могу описать, насколько я благодарен всем вам. Это был очень сложный опыт, и я хочу поблагодарить суд за то, что позволил мне, Блади и Тото вернуться к нашим семьям и друзьям. Спасибо еще раз за любовь и поддержку", - написал A$AP Rocky.

На решение суда отреагировал и президент США Дональд Трамп, который поддержал рэпера.

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и направляется домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была тяжелая неделя, возвращайся домой как можно быстрее A$AP", – написал американский президент.

Напомним, A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля. Музыканту инкриминировали нападение на человека и нанесение телесных повреждений. В свою очередь, музыкант и его представители утверждают, что стали в городе жертвами неизвестных парней, которые вели себя агрессивно. Словесная перепалка закончилась дракой, в которой рэперу и его бодигардам пришлось себя защитить.

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