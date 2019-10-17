Жена Лещенко отчитала Сергея Притулу: ответ ведущего не заставил себя ждать

Диджей Настя Топольская, жена бывшего нардепа Сергея Лещенко, и телеведущий Сергей Притула повздорили на страницах Facebook. Вскоре после новостей о старте отборочного этапа на Евровидение-2020 в Украине исполнительница вдруг решила отчитать Притулу за его вопросы к артистам в этом году, в частности к скандальному дуэту Anna Maria.

В своем посте Топольская назвала ведущего "медийным мудаком", а происходящее на отборочном этапе конкурса - "телевизионным разводом", "провокацией" и "контентом для особо чувствительных псевдо патриотов". Вскоре под постом диджея появился ответ Притулы, который также не поскупился на комплименты.

"Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье в целом. Или вы и правда думаете, что "Я тебе породив, я тебе вб'ю" - это формула национального успеха?" - обратилась Топольская к Притуле.

В своем посте ведущий ответил и на вопрос, и на прямые оскорбления: "Это честь, когда женщины вроде вас считают меня мудаком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев на Донбассе".

"Сойдемся на том, что быть медийным мудаком почетнее, чем дешевой шоубизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта!" - заключил в своем комментарии Притула.

Напомним, в феврале 2020 года в Украине пройдет отбор претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение. Его ведущим уже третий год подряд станет Сергей Притула.

Ранее Сергей Притула также отшутился в соцсети о старте отборочного этапа. Похоже, ведущий продолжит острить в своей манере.

Евровидения-2020 состоится лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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