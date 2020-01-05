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Певец Dr. Alban исправил пост о том, как Зеленский помог ему отменить запрет на въезд в Украину

Ситуация с запрещенным артистом и "помощью" президента становится еще более комичной

воскресенье, 5 января 2020, 14:42
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Шведский певец Dr. Alban (Доктор Албан) исправил свой пост в Instagram, в котором ранее рассказал, как попал в Киев благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского. До этого въезд в Украину звезде 80-х был запрещен по причине незаконных гастролей в оккупированном Россией Крыму.

Как оказалось, лично посодействовать гарант решил для того, чтобы студия "Квартал 95" могла пригласить певца в свою новогоднюю концертную программу. Сам же 62-летний Dr. Alban описал все это в Instagram и поделился несколькими совместными фото с Зеленским. Однако уже 5 января, вскоре после того, как эта информация разошлась по изданиям, пост артиста исправили. А если точнее - убрали из него упоминание о помощи президента.

"Я был под запретом в Украине из-за выступления на спорной территории полуострова Крым. С помощью президента я смог попасть в страну", - говорилось в предыдущем посте певца. Теперь же он выглядит несколько иначе:

"Я был под запретом в Украине, потому что ранее выступил в Крыму. Я понятия не имел, что украинцы против этого. Как бы то ни было, было приятно встретиться с президентом", - говорится в его новом комментарии к фотографиям и видео.

Появившись в программе студии "Квартал 95", Dr. Alban принял участие в одном из юмористических номеров, а также исполнил свой топ-хит It’s My Life.

  • Ранее украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев пристыдил Владимира Зеленского и студию "Квартал 95" за сериал "Сваты" и возвращение актеру Федору Добронравову права на въезд в Украину. Создатель картины "Киборги" предложил гаранту посетить оккупированный Россией Крым.

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