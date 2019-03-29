Посадить Гонтареву: тема развала банковской системы станет ключевой во втором туре

Чем ближе к выборам, тем больше скелетов из шкафов кандидатов. Очередной скандал, который сначала был воспринят как фейк, оказался настоящей информационной бомбой: Генпрокуратура, которая, по идее, должна априори быть лояльной к президенту, объявила подозрение в совершении преступления его окружению - Ложкину, Филатову и Гонтаревой, о чем ранее уже писал "Апостроф". И, по мнению собеседником издания, эта история может стать главной линией атак во втором туре президентских выборов.

Как уже сообщалось ранее, в украинских СМИ со ссылкой на довольно подозрительное русскоязычное американское издание Forum Daily появилась информация об объявлении ГПУ подозрения ближайшему окружению Порошенко за махинации с беглым Курченко на суммы, измеряемые миллиардами гривен. Речь шла о подозрениях Ложкину, Гонтаревой и заместителю главы АП Филатову - всего 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций. В том числе и народному депутату и бывшему вице-президенту UMH Григорию Шверку, а также совладельцам инвесткомпании ICU Константину Стеценко и Пасенюку (ICU - инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко - ред.).

Вышеуказанных лиц, будто бы, подозревают в организации схемы по отмыванию $406 млн под видом купли-продажи активов медиагруппы UMH: Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров UMH - Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка на организацию данной схемы, а оформлением документов занялся Алексей Филатов. При этом все участники переговоров знали о незаконном происхождении средств. В государственном обвинении также будто отмечается, что Ложкин уже в должности главы АП продолжал помогать Курченко. Так он помог снять арест на корпоративные права UMH, который был наложен после побега команды Януковича в Россию. На данный момент дело Курченко насчитывает 3000 томов и ведется с 2014 года.

Позже появился комментарий заместителя главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, главы отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константина Кулика. Это первый прецедент, когда прокурор объявил подозрение такого уровня людям. И это произошло на фоне других скандалов (дело Гладковского) и обоснованных подозрений экспертов, что финансовая и банковская системы страны после "банковской чистки" Гонтаревой находится далеко не в самом оптимистичном состоянии.

Ответом стала реакция руководства Генпрокуратуры, объявленная пресс-секретарем Луценко: "Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое сообщение о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств; б) поручения старшего группы прокуроров; в) личного вручения. Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК. Правовую оценку действий прокурора Кулика установит ГБР. Предвыборная лихорадка явно портит людей".

Это заявление только ухудшило ситуацию: во-первых, Кулик априори становится ключевой фигурой - это выглядит так, что честный прокурор пошел против системы, а заявление Ларисы Сарган является прямым признаком давления на прокурора его начальством, близким к президенту. Фактически, любые действия - отстранение, освобождение Кулика, вызовут огромное сопротивление среди условных "антикоррупционеров" и тех организаций, которые их поддерживают, в том числе в посольстве США, и могут стать идеальным инструментом в антипрезидентской риторике. Во-вторых, Кулик занимается этим делом далеко не первый год и тем самым может отбросить обвинения в ангажированности. Так еще в 2016 году он заявлял: "Установленная следствием сумма - до 8 млрд гривен. Это то, что официально подтверждено судебно-экономическими экспертизами. Но это точно далеко не все. По оперативной информации, только через "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины" вывели около 2 миллиардов долларов". И вот теперь в этом деле названы ранее анонсированные другие подозреваемые.

Очевидно, сейчас может начаться "антикуликовская" кампания с целью "размыть" эту историю, дискуссия - имел право или не имел Кулик выносить подозрение, а генпрокурор его отменять. Вспомнят о старых подозрениях со стороны НАБУ и самому Кулику, связанных с его декларацией. А те, кто принял сторону "антикоррупционеров", обвинят Луценко, который ранее выступил с заявлением о попытках навязать ему список "неприкасаемых", не упустят возможности использовать эту историю для ослабления позиций генпрокурора, защищая "жертву системы". К ним подключатся и главные фигуры банковского бизнеса, которых "щемила" Гонтарева эти несколько лет "чисток". С другой стороны, начнется длинная юридическая история с обжалованием решения о вручении подозрения.

Можно констатировать, что история эта не закончится 31 марта и будет максимально использована всеми сторонами для получения политических дивидендов и ослабление позиций Порошенко в случае его выхода во второй тур. Нас ожидают новые "сливы" из материалов этого дела. Скучно точно не будет.