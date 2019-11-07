Мир, дружба, Донбасс: как "слуги народа" нашли своих среди главарей боевиков ДНР-ЛНР

Похоже, в команде президента Владимира Зеленского то ли окончательно решили идти на мировую с главарями боевиков ДНР-ЛНР, то ли просто потеряли контроль над своими нардепами. Иначе как тут объяснить, что один из них – Евгений Шевченко - случайно оказался в прямом эфире российского ТВ, а второй – Максим Ткаченко – рассыпался в комплиментах главарям боевиков ДНР-ЛНР. На этом фоне даже вполне логичными смотрятся слова советника секретаря СНБО, шоумена Сергея Сивохо, который заявил, что на Донбассе есть много сторонников "Слуги народа", которые ждут выборов.

"Апостроф" рассказывает, что такого наговорил Ткаченко и как это укладывается в "политику партии".

Люди на той сторон

В интервью программе "Донбасс Реалии" на "Радио Свобода" Ткаченко среди прочего заявил, что "на той стороне у власти есть профессиональные люди" и допустил, что после выборов кто-то из них "сможет остаться в команде новой власти".

Приводим его цитату полностью.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заявил Ткаченко.

Нет, ну в риторику "Слуг народа" слова о том, что на Донбассе остались свои люди, вполне вписываются. Но называть честными профессионалами главарей боевиков ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника – тот еще "зашквар".

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что Ткаченко не просто нардеп. Он - советник секретаря СНБО, а потому, лучше бы публично он подобных комплиментарных слов не произносил.

В сети, ясно дело, серьезно и вовсе некомплиментарно прошлись по Ткаченко. Он же после длительного молчания решил объясниться.

В этот раз он уже был более аккуратен и объяснил, что имел ввиду, конечно, не главарей боевиков.

"На временно окуппированных территориях Луганской и Донецкой областей рано или поздно пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций и наши земляки, граждане Украины, проживающие на неподконтрольной части, и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор. И по результатам этого выбора в новой украинской луганской и донецкой местной власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и др. городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации. Поэтому прошу не делить страну, а сшивать – ведь это наш шанс освободить территорию Украины от агрессора", - написал он в Facebook.

От Кадышевой до Квартала-95. Кто такой Максим Ткаченко

О Ткаченко известно не так уж много. Ему 36 лет, родился в Луганской области.

Ранее проживал в Луганске. Был руководителем компании "Мастер-шоу", которая занималась организацией концертов. Первой звездой, которую Ткаченко удалось привезти в Северодонецк – стала Надежда Кадышева.

После начала российской агрессии на Донбассе уехал в Киев, где в августе 2014 года стал совладельцем "Квартал-концерт", дочки студии "Квартал 95". Также работал концертным директором Тины Кароль.

На президентских выборах возглавлял команду Зеленского в подконтрольной Киеву части Луганской области.

В Верховной Раде Ткаченко также занимает должность первого замглавы комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции.

Что еще говорили "слуги"

Скандал вокруг заявления Евгения Шевченко разразился 22 октября. В эфире российского ТВ он рассказал, что власть делает все ради мира на Донбассе, а протесты против "формулы Штайнмайера" – проплаченная провокация, которой уже занимаются правоохранители. Кроме того, пока Шевченко рассказывал о миролюбивости Киева, пропагандисты подключили к беседе главаря ДНР Пушилина.

Впрочем, сеть возмутило не то, что именно говорил нардеп, а сам факт его появления в эфире российских пропагандистов. Особенно учитывая то, что в "Слуге народа" ранее заявляли, что не намерены общаться с представителями российской пропаганды. Говорил это даже сам Зеленский во время своего пресс-марафона.

"Ну, они правду о нас показывают? У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые негативно настроены по отношению к независимости Украины, из какой бы страны они ни были. О чем мне с ними говорить. У нас разная позиция по поводу нашей независимости, нашей территории", - сказал тогда Зеленский.

Впрочем, историю со скандалом вокруг Шевченко удалось замять. В частности, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что Шевченко подставили.

"Сказали, что ему надо выступить в студии, а включили напрямую с лидером террористической группировки Пушилиным", – пояснил он.

Неоднозначно были восприняты и слова Сивохо, который заявил, что на неподкотрольных Киеву территориях был проведен соцопрос, который показал большую поддержку партии "Слуга народа".

"Уже есть люди, которые находясь там, готовые идти на выборы от "Слуги народа". Люди, которые находятся там, и не боятся это озвучить..." - сказал он.

Также сеть разочаровали его слова и о том, что миру на Донбассе мешает воинствующее меньшинство.

Что говорит Зеленский

Впрочем, миролюбивая риторика – это козырь команды Зеленского, который неплохо сыграл им на руку как во время президентских, так и парламентских выборов. Сам президент также ее часто использует.

На недавнем "Форуме единства" в Мариуполе он упрекал СМИ в том, что всех жителей неподконтрольных территорий под копирку называют сепарами. Также он намекал, что именно подконтрольная Киеву часть Украины должна сделать первый шаг к примирению на Донбассе.