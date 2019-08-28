За столом или на столе: Украина должна быть лидером, а не объектом переговоров

Если Украина не предложит реалистичную стратегию урегулирования конфликта с Россией и правила, по которым она будет реализовываться, то рискует получить ситуацию, при которой проблемы безопасности в регионе будут решаться без нашего участия. Что следует делать, чтобы этого не случилось, "Апострофу" рассказал украинский дипломат Василий Филипчук.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ, заигрывание Франции или Италии с Россией, жест американского президента Дональда Трампа по возврату РФ в состав Большой Восьмерки вызывают эмоциональную реакцию. Однако все это стало лишь подтверждением того, о чем предупреждали многие, включая автора этих строк еще три года назад, и должно было служить толчком к серьезном к анализу и выводам.

При отсутствии собственного системного плана урегулирования конфликта, видения модальностей сосуществования с РФ, адекватной внешнеполитической стратегии, которая соответствовала бы современным реалиям мира и Европы, рано или поздно западные партнеры начали бы постепенно восстанавливать "нормальность" в отношениях с РФ.

Сводить свою внешнюю политику только к агрессивной риторике и ожиданиям, что санкции стран Запада заставят РФ оставить Донбасс и вернуть Крым, было ошибкой с самого начала. И то, что желание вернуться с Россией к "бизнесу как обычно" демонстрируется только сейчас, можно назвать большой удачей. Санкции и давление сделали свое дело - показали России, что безнаказанности, как в 2008 году в Грузии, не будет, они навязали Кремлю высокую цену конфликта, уменьшили имперские аппетиты, заставили отказаться от "Новороссии" и быть осторожнее со своими геополитическими амбициями. Опасность их ослабления можно было уже предсказать с конца 2016 года и только российское вмешательство в выборы в США, а также дело Скрипалей отложили такие процессы на несколько лет.

Западные партнеры могут продолжать или даже усиливать санкционное давление на РФ лишь тогда, когда затрагиваются их собственные интересы. А если речь идет об Украине, то лишь в том случае, когда будут понятны пути "выхода" из кризиса. Сохранять жесткое противостояние с РФ и вакуум безопасности в пространстве между ЕС/НАТО и РФ в течение десятилетий, наши западные партнеры, особенно некоторые страны ЕС, не совсем могут и не очень хотят.

Худшее в этой ситуации, что может сделать Украина - это "обидеться", начать использовать агрессивную риторику в отношении западных партнеров и потерять их поддержку при том, что противостояние с РФ будет сохраняться. В этих условиях вероятность диалога между РФ и Западом будет только усиливаться, а возможность привлечения Украины к такому диалогу - соответственно ослабляться.

Только проактивная и инициативная внешняя политика может сделать Украину интересной и предоставить ей субъектность в переговорных процессах. Причем эта проактивность должна касаться не только Минских договоренностей или вопросов конфликта в ОРДЛО. Конфликт многомерный. Определяющим здесь является, прежде всего, геополитическое, а не двустороннее или внутреннее измерение. Заинтересованные стороны, включая посредников, отмечают, что надежной формулы разрешения конфликта между Россией и Украиной найти не удастся, не затронув вопросов общих принципов европейской безопасности, которые были серьезно нарушены действиями Кремля в 2014 году.

Какими могут быть эти договоренности?

Официально только белорусский президент сформулировал соответствующие предложения. В течение последнего года он несколько раз повторял идею проведения новой конференции по вопросам безопасности на панъевропейском пространстве, которую назвал "Хельсинки-2". Это новые договоренности о правилах игры на панъевропейском пространстве, продолжение Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству 1975 года.

Реакция на эту инициативу сдержанно-осторожная, но не отрицательная.

Многие в свое время оценивали "Хельсинки-1" как уступку Запада СССР, хотя сегодня преобладает мнение, что решения 1975 года стали первым шагом к окончанию холодной войны, демократизации, а затем и развалу СССР. Поэтому россияне предпочитают не столько "Хельсинки-2", сколько "Ялту-2" - прямые договоренности между США, ЕС (Германия и Франция) и Россией относительно новых границ и правил игры в Европе. Американские и европейские игроки четко отвергают "Ялту-2", но все же демонстрируют желание договориться о приемлемых для всех правилах игры и мирном сосуществовании.

А несколько месяцев назад на другой границе Украины появился уже пример того, какими могут быть такие договоренности на практическом уровне. Речь идет о соседней с Украиной Молдове. Глубокий политический кризис урегулировали представители США, ЕС и РФ, интересы которых просто совпали. Международные игроки быстро договорились, провели "разъяснительную" работу с приближенными политическими группами - и вчерашние непримиримые оппоненты быстро создали одну коалицию, а российские дипломаты получили аргумент - "ну вы же видите, что мы можем сделать вместе, если договариваемся..."

Украина - не Молдова, ситуация здесь значительно сложнее. Юридический факт военного захвата Россией и незаконного включения в свой состав украинской суверенной территории - Крыма, системно отличает украинский конфликт от приднестровского или иных конфликтов на постсоветском пространстве. И игроков здесь больше, и договориться можно не со всеми, и несистемных актеров, которые могут испортить любые договоренности, достаточно. Но это не меняет главного - вчерашние оппоненты могут прийти к соглашению, если их интересы в определенный момент совпадут.

Военное урегулирование конфликта на востоке Украины в обозримой перспективе будет иметь катастрофические последствия. Поэтому шаги в этом направлении не будут приветствоваться ни одним из международных игроков. Замораживание конфликта и выведение его в группу "постсоветских конфликтов" наравне с приднестровским возможно и даже наиболее вероятно, однако цена сохранения конфликта в ОРДЛО не только для Украины, но и для международных игроков, прежде всего в Европе и для определенных сил в США, достаточно высока, а прецедент "несоблюдения" международных гарантий, предоставленных стране, отказавшейся от ядерного оружия, постоянно будет препятствием для глобальных процессов ядерного разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

Поэтому попытки договориться будут продолжаться. И поскольку глубинными причинами конфликта являются именно геополитические, то договоренности будут касаться прежде всего пересмотра или совершенствования региональной или континентальной архитектуры безопасности.

И пока на официальном уровне имеем скорее сумбур - то ПАСЕ, то санкции, то Северный поток-2, то Скрипали, то Молдова, то приглашение или не приглашение РФ в G7, на экспертном уровне консультации о путях урегулирования геополитического конфликта и заполнения вакуума безопасности в регионе НАТО/ЕС и РФ активно продолжаются уже несколько лет. Организуют их все те, кого волнует нынешняя тупиковая ситуация в международных отношениях - от немецких партийных фондов, ведущих британских университетов до ключевых американских аналитических центров. Состав таких консультаций обычно одинаков - представители США, Германии/Франции/Польши/других стран ЕС, Украины, другие представители стран Восточного партнерства, а также РФ. Формат - полуофициальная дипломатия, track 1.5, как принято выражаться на дипломатическом жаргоне, то есть бывшие высокопоставленные чиновники или эксперты, не имеющие формального статуса, но тесно связанные с официальными кругами. Задача - достичь приемлемого для всех сторон консенсусного решения вопроса урегулирования конфликта на востоке Украины, украинского-российского конфликта в целом, а главное - наметить возможные параметры обновления европейской архитектуры безопасности, где могут мирно сосуществовать нынешние враги и оппоненты, где уменьшены страдания людей, которых коснулась де-факто война, а в идеале - урегулированы конфликты и обеспечена безопасность всех.

На начальном этапе - в 2014-2016 годах - такие экспертные дискуссии скорее напоминали монологи на телеэфирах, чем тестирование или "репетицию" межгосударственных переговоров. Но время шло, начали появляться конкретные предложения, которые, несмотря на разницу в авторстве, были очень похожи одно на другое. В начале этого года Американский институт мира в Вашингтоне при обсуждении путей урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее насчитал 12 мирных планов, содержащих конкретные, часто - научно обоснованные предложения. Большинство из них базировались на опыте урегулирования конфликтов за последние полвека, на обработке международной конфликтологии, миротворческой дипломатии. Технология понятна, а вот с мотивационной частью сложнее. Но тот факт, что нынешняя ситуация в сфере безопасности мало кого устраивает и сторонам, несмотря на все разночтения, все же придется как-то договариваться - уже не вызывает никакого сомнения.

Какой должна быть позиция Украины в ответ на идею о пересмотре региональной архитектуры безопасности?

Недавно мне пришлось ознакомиться с несколькими новыми идеями, предложенными группой западных и российских экспертов. Поскольку автор данной статьи мог только прокомментировать подготовленный ими проект, то сформулировал, по крайней мере, три пункта, на которых должны базироваться любые обсуждения по обновлению или модификации региональной архитектуры безопасности:

1. Любые договоренности, касающиеся безопасности Украины или других стран региона, не могут разрабатываться или приниматься без участия Украины или стран региона. Любые консультации по пересмотру региональной безопасности должны быть открытыми для всех заинтересованных сторон – стран региона;

2. Восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, в том числе суверенитета над территорией Крыма, должно стать основополагающим элементом просмотра европейской архитектуры безопасности. Любые договоренности должны базироваться на признании и уважении территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым;

3. Любые новые договоренности должны базироваться на юридически обязывающих гарантиях безопасности с четким и действенным механизмом их внедрения. Страны имеют право вступить в любой военный или политический блок, который готов их принять и предоставить им действенные военные гарантии безопасности. Страны, которые не являются членами военно-политических блоков, в условиях обновленной европейской архитектуры безопасности должны получить юридически обязывающие прямые гарантии безопасности, в том числе путем предоставления военной помощи для защиты своей безопасности, суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

Эти три пункта - условие того, что государства нашего региона не станут разменной монетой или простыми наблюдателями за тем, как другие будут договариваться об их будущем. Они отвечают интересам и странам региона, которые заявляют о евроатлантических амбициях, и странам, вступившим в пророссийский военный блок – ОДКБ, и странам, которые хотят быть нейтральными. Они точно могут быть приемлемыми для всех политических сил в Украине - и провластных, и оппозиционных - причем оппозиционных с противоположными идеологическими платформами.

Агрессивная реакция и нетерпимость, которая царила последние годы, сделала невозможной серьезную дискуссию в обществе относительно того, какой должна быть украинская позиция по много- или двустороннему переговорному процессу по вопросам безопасности в регионе. Черно-белая картина мира, парадигма, где существует только "зрадоперемога", ослабляет Украину и выводит ее за пределы глобальных или региональных дискуссий. Хотя именно Украина, которая больше всего пострадала от агрессивных действий России и слабости международных институтов, должна их инициировать и возглавить. Сейчас для этого еще есть возможность.