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Политика

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Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

"Апостроф" рассказывает о назначении нового директора НИСИ

среда, 14 августа 2019, 19:15
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"Апостроф" рассказывает о назначении нового директора НИСИ Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В среду, 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о назначении Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. Несмотря на то, что фигура Литвиненко, бесспорно, вызывает авторитет и уважение среди экспертного сообщества, сам факт финансирования института выдает суть украинской политической системы, которая своими корнями глубоко сидит в традициях СССР.

"Апостроф" рассказывает о назначении нового директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) и объясняет, что с этим не так.

Что за указ выдал Зеленский

Президент Украины выдал указ №599 "О некоторых вопросах Национального института стратегических исследований".

Указ, в частности, предусматривает, что новым директором НИСИ назначен Александр Литвиненко. Согласно указу, ему дается два месяца, чтобы внести свои предложения относительно реформирования и стратегии развития института. Кроме того, Литвиненко должен предусмотреть реорганизацию и сокращение штаба института.

Чем занимается НИСИ

Институт разрабатывает стратегию развития Украины. Занимается исследованиями общественно-политического и социально-экономического развития Украины.

Основные задачи НИСИ:

  • предоставление президенту, органам госвласти научных рекомендаций по принятию конкретных решений;
  • экспертиза законопроектов, правовых актов и государственных мероприятий социально-политического направления;
  • разработка моделей общественного развития Украины;
  • оптимизация методологии принятия социально-политических решений.

Результаты научных исследований Институт подает на рассмотрение президенту Украины в виде проектов программных документов, экспертиз нормативно-правовых актов, аналитических справок и предложений относительно основных принципов внутренней и внешней политики, путей решения общегосударственных и региональных проблем общественного развития.

Однако, в политической тусовке считается, что главная задача института - подготовка годовой отчетности для президента.

Кто такой Литвиненко

Литвиненко родился в Киеве 27 апреля 1972 года, и на сегодняшний день в Украине считается одним из самых влиятельных и уважаемых аналитиков.

С 1989 по 1994 год учился в московском институте криптографии, связи и информатики, находившемся в структуре спецслужб СССР и РФ (действующая Академия ФСБ РФ).

В 2011 году получил звание профессора по специальности основы национальной безопасности государства.

С 5 апреля 2014 года по 14 августа 2019 года был заместителем секретаря СНБО. Генерал-майор запаса СБУ.

Проходил курсы повышения квалификации в Канаде, Германии и Великобритании. Помимо этого, был замдиректора НИСИ.

Что не так с указом Зеленского

Указ Зеленского на первый взгляд не нарушает никаких норм. Однако в экспертном сообществе не единожды поднимался вопрос: насколько целесообразно содержать такую институцию как НИСИ из госбюджета? Даже, несмотря на авторитетность фигуры Александра Литвиненко или предыдущего главу института - Владимира Горбулина.

По мнению дипломата Василия Филипчука, Литвиненко, бесспорно, имеет авторитет среди экспертов и очень профессиональной подход к работе. "Однако, вопрос реформирования этой сферы остается актуальным. Но уверен, что именно профессионализм Литвиненко поможет реформировать несколько постсоветскую структуру института", - отметил Филипчук.

В частности, можно было бы обратиться к опыту Запада, где к услугам аналитических центров обращаются посредством проведения открытых конкурсов или тендеров. Скорее всего, такая процедура обошлась бы госбюджету в разы дешевле содержания всего штата института. А пока в Украине, судя по всему, продолжает доминировать логика Советского Союза.

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