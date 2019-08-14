Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

В среду, 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о назначении Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. Несмотря на то, что фигура Литвиненко, бесспорно, вызывает авторитет и уважение среди экспертного сообщества, сам факт финансирования института выдает суть украинской политической системы, которая своими корнями глубоко сидит в традициях СССР.
"Апостроф" рассказывает о назначении нового директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) и объясняет, что с этим не так.
Что за указ выдал Зеленский
Президент Украины выдал указ №599 "О некоторых вопросах Национального института стратегических исследований".
Указ, в частности, предусматривает, что новым директором НИСИ назначен Александр Литвиненко. Согласно указу, ему дается два месяца, чтобы внести свои предложения относительно реформирования и стратегии развития института. Кроме того, Литвиненко должен предусмотреть реорганизацию и сокращение штаба института.
Чем занимается НИСИ
Институт разрабатывает стратегию развития Украины. Занимается исследованиями общественно-политического и социально-экономического развития Украины.
Основные задачи НИСИ:
- предоставление президенту, органам госвласти научных рекомендаций по принятию конкретных решений;
- экспертиза законопроектов, правовых актов и государственных мероприятий социально-политического направления;
- разработка моделей общественного развития Украины;
- оптимизация методологии принятия социально-политических решений.
Результаты научных исследований Институт подает на рассмотрение президенту Украины в виде проектов программных документов, экспертиз нормативно-правовых актов, аналитических справок и предложений относительно основных принципов внутренней и внешней политики, путей решения общегосударственных и региональных проблем общественного развития.
Однако, в политической тусовке считается, что главная задача института - подготовка годовой отчетности для президента.
Кто такой Литвиненко
Литвиненко родился в Киеве 27 апреля 1972 года, и на сегодняшний день в Украине считается одним из самых влиятельных и уважаемых аналитиков.
С 1989 по 1994 год учился в московском институте криптографии, связи и информатики, находившемся в структуре спецслужб СССР и РФ (действующая Академия ФСБ РФ).
В 2011 году получил звание профессора по специальности основы национальной безопасности государства.
С 5 апреля 2014 года по 14 августа 2019 года был заместителем секретаря СНБО. Генерал-майор запаса СБУ.
Проходил курсы повышения квалификации в Канаде, Германии и Великобритании. Помимо этого, был замдиректора НИСИ.
Что не так с указом Зеленского
Указ Зеленского на первый взгляд не нарушает никаких норм. Однако в экспертном сообществе не единожды поднимался вопрос: насколько целесообразно содержать такую институцию как НИСИ из госбюджета? Даже, несмотря на авторитетность фигуры Александра Литвиненко или предыдущего главу института - Владимира Горбулина.
По мнению дипломата Василия Филипчука, Литвиненко, бесспорно, имеет авторитет среди экспертов и очень профессиональной подход к работе. "Однако, вопрос реформирования этой сферы остается актуальным. Но уверен, что именно профессионализм Литвиненко поможет реформировать несколько постсоветскую структуру института", - отметил Филипчук.
В частности, можно было бы обратиться к опыту Запада, где к услугам аналитических центров обращаются посредством проведения открытых конкурсов или тендеров. Скорее всего, такая процедура обошлась бы госбюджету в разы дешевле содержания всего штата института. А пока в Украине, судя по всему, продолжает доминировать логика Советского Союза.