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Общество

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Как природа и человек убивают жемчужину Волыни

Петр Юрчук, научный сотрудник Шацкого национального природного парка, специально для "Апострофа" суббота, 27 июля 2019, 12:31
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Как природа и человек убивают жемчужину Волыни Фото: rayon.in.ua

Сейчас озеро Свитязь переживает последствия природных явлений – засушливого лета и малоснежной зимы. Но оно не исчезнет, поскольку получает достаточно воды из подземных источников. В природе все разумно и взаимосвязано. Однако жемчужину Волыни может погубить человеческое вмешательство или, наоборот, бездействие. Такое мнение высказал "Апострофу" научный сотрудник Шацкого национального природного парка Петр Юрчук.

В нашем распоряжении есть долгосрочные наблюдения за ситуацией на озере Свитязь. Сейчас пошли сухие годы. Начиная с 2015 года, нам не хватает осадков. В прошлом году выпало около 590 мм осадков, хотя должно быть 600-650 мм. Тогда озеро не обмелело, хотя видны были некоторые отмели в конце сезона. В этом году - аномальная жара, дождей не было почти с мая. В июне выпало лишь 18% необходимых осадков. Температура была до 40 градусов тепла, увеличилась испаряемость. Мелководная береговая линия составляет в некоторых местах около 200 м - глубина небольшая, поэтому и появились те косы. На других озерах такой критической ситуации нет - вода отошла на метр от берега.

На всех озерах есть водопереливные сооружения - это плита, благодаря которой вода не вытекает из озера, но при ее избытке происходит перелив. На озере Свитязь это сооружение, которое было построено еще в 60-е годы прошлого века, не работает. Сейчас там пробиты плиты, поэтому оно не выполняет свою функцию, и вода вытекает при любых условиях. В районе уже принято решение выделить средства для реконструкции шлюза-регулятора. Его планируется сделать до конца года.

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На сегодняшний день уровень воды в озере составляет 163,1 м над уровнем моря. На всех картах он стоит 163,2 м, то есть сейчас уровень озера на 10 см ниже, по сравнению с отметками за долгое время. Наибольшая отметка за 35 лет наблюдений (столько существует Шацкий национальный природный парк, - "Апостроф") была 163,51 м. Летом 2015 года отметка была еще на 2 см ниже, но вода набралась - и в этом году наберется. Однако дело в том, что сейчас нет столько осадков, как хотелось бы. Зимы бесснежные. Мы вошли в эту зиму с минусовой отметкой уровня воды (то есть озеро было мельче, чем должно быть, - "Апостроф"). Кос не было, но "минус", по крайней мере 10 см, был.

Озеро Свитязь не исчезнет: его средняя глубина - 9 м, максимальная глубина - 58,4 м. Озеро Черное, например, имеет среднюю глубину 2 м, и сегодня оно полноводное. Мелководная акватория может незначительно сократиться, если и в последующие годы не будет осадков. Вероятно, осенью или весной совершенно точно - Свитязь наберет свою полноводность.

Когда делали Шуро-Копиивскую и Верхнеприпятскую мелиорацию (в 1970-1980 годах, - "Апостроф"), создали систему мониторинговых скважин. Теперь ежемесячно мы проводим наблюдения: снимаем уровень напорных (они находятся под давлением под землей, питают озеро Свитязь, - "Апостроф") и грунтовых вод. На сегодня уровень напорных вод выше, чем грунтовых (это означает, что озеро получает достаточно воды из подземных источников, - "Апостроф").

В 2013 году Институт гидротехники и мелиорации Академии наук Украины начал дополнительный мониторинг в связи с разработкой Хотиславского карьера в Беларуси. Были созданы две скважины, которые идут напротив него - снижение уровня напорных вод пока не наблюдается. Поэтому влияние Хотиславского карьера на обмеление Свитязя преувеличено.

Читайте: На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

У Национального парка есть другие проблемы. В частности, есть потребность в проектировании нового полигона твердых бытовых отходов, который исчерпал свои возможности. Однако возле старого полигона зарезервирована земля. Я думаю, этот вопрос решат.

Как и по всему Полесью, происходит усыхание сосновых насаждений. Есть стволовые нематоды (разновидность червей, ранее известных как круглые черви, - "Апостроф"). При высокой температуре они очень быстро размножаются, перекрывают трахеиды (каналы дерева, - "Апостроф"), и нет сокодвижения, поэтому лес начинает сохнуть с верхушек. Затем нападают вторичные вредители - верхушечный и шестизубый короеды. И они уничтожают деревья полностью, поэтому в лесу возникают пробелы. Нематоды принципиально не выдерживают минусовых температур, но зимы сейчас теплые, и они не вымерзают. Если бы рубили вовремя, то такой пандемии среди деревьев не было б.

Сейчас определенные "кадры" приняли законы, которые требуют получать разрешение Киева, чтобы срубить какую-нибудь палку на территории национального парка. Создают комиссию из местной власти, приезжает лесопатолог-инженер из специализированного предприятия, "охрана природы", проводят обследование, пишут акты. После этого необходимо прислать документы, чтобы взять в Киеве "лимит". А дядя-министр захочет - подпишет, а захочет - не подпишет. Это все тянется месяцы. Надо все это упростить, чтобы все решалось на месте. Надо доверять людям, которые работают в лесу - они для этого учились. За неправильную рубку можно ввести уголовную ответственность. Проверяющих служб, которые ничего не делают, а только деньги получают и пишут бумажки, - полно. Могут приехать и проконтролировать.

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