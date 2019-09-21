Террористы имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают, - турецкий политик

Украина может начать тесную промышленную кооперацию с Турцией, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен помочь наладить отношения между Киевом и Москвой. Однако Анкара ожидает, что Киев присоединится к борьбе с турецкой оппозицией, которую официальная турецкая власть называет террористами.

Об этом заявил "Апострофу" бывший министр по делам ЕС и главный переговорщик Турции ЭГЕМЕН БАГИШ на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

- Как вы можете оценить перспективы Украины с ее новой властью?

- Украина сейчас такая, какой была Турция в 2002 году. Тогда у нас появился новый лидер, новая партия, новая уверенность и новая стабильность, которая помогла нашей экономике перевоплотиться и утроить прибыль. Мы увеличили количество школ, мостов, портов - морских и авиационных. И Турция стала гораздо более перспективной, либеральной, ввела высокие стандарты прав человека. Это то, что должна сделать Украина, если президент Владимир Зеленский выполнит те обещания, которые он дал во время предвыборной кампании - борьба с коррупцией, с бедностью, с невежеством. Он может привести прямые инвестиции в свою страну. Турецкий бизнес также был бы заинтересован инвестировать в Украину, как европейский, американский, индийский или китайский. Потому что Украина - это очень динамичный рынок. Благодаря своему расположению, этот рынок очень важен и чувствителен к изменениям. И Украина имеет свою яркую индивидуальность.

- Какой сектор является наиболее привлекательным для турецких инвесторов?

- Украину нужно восстановить. Турция имеет вторую по объему и опыту строительную сферу в мире после Китая. В Украине есть минералы, которых у нас нет, а у нас есть некоторое сырье, которого нет в Украине. Турция и Украина могут сделать многое вместе, но нужно иметь бизнес-план. Надо сесть и рассматривать кейс за кейсом, проект за проектом. Если мы объединим две нации, мы будем очень чувствительны к болевым украинским вопросам.

Но Украина должна быть чувствительной и к турецким проблемам. Например, в нашей борьбе с гюленистами (последователями Фетхуллы Гюлена, политического и религиозного деятеля, которого обвиняют, среди прочего, в подготовке военного мятежа с целью свержения Эрдогана в 2016 году. Сейчас Гюлен скрывается в США - "Апостроф") Украина должна охотнее идти на сотрудничество. Потому что эти "террористы" имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают. И мы надеемся, что президент Зеленский и его команда закроют эти школы. Мы должны теснее сотрудничать в борьбе с терроризмом, потому что Рабочая партия Курдистана (крайняя левая военно-политическая организация курдов - народа, населяющего Сирию, Турцию и Иран - эту партию Анкара рассматривает, как национальную угрозу, - "Апостроф"), гюленисты, ИГИЛ, и Аль-Каида угрожают не только Турции, но и Украине, а также западным странам. Кроме того, они угрожают России, Индии. Мы должны относиться к терроризму не как к атаке на соседей, а как к атаке на цивилизацию.

- В Украине обеспокоены тем, что президент Эрдоган имеет почти товарищеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным, покупает российское вооружение.

- Господин Эрдоган имеет очень хороший диалог не только с президентом Путиным, но и с президентом Зеленским. Господин Эрдоган может быть мостом. Он может помочь установить мир. Потому что Эрдоган - это человек мира по определению.

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Украину и Турцию многое объединяет. Крымские татары - важная составляющая в наших отношениях. Позиция Анкары по Крыму на стороне Украины. Мы заявляли об этом публично и даже господин Путин знает это. Но мы сотрудничаем с Россией относительно систем ПВО С-400, пытаемся установить экономическую кооперацию с русскими, потому что мы стараемся найти решение вопроса в Сирии. Но мы работаем и с Украиной, потому что она также очень важный партнер. Мы не должны выбирать - один или другой. Мы были бы счастливы, если бы Украина начала диалог с Россией. Когда президент Зеленский начал переговоры с президентом Путиным, десятки людей оказались на свободе. Я встречался с одним из них режиссером Олегом (Сенцовым, - "Апостроф"). Он был заключенным в течение 5 лет, а сейчас он на свободе. Это только благодаря диалогу. Поэтому лишь диалог освобождает людей, а его недостаток заставляет людей страдать.