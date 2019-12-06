Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Первые дни зимы в Украине оказались достаточно теплыми. Температура воздуха даже ночью практически не опускалась ниже 4-5 градусов мороза. К тому же, обильных снегопадов практически не было. Какой будет погода в ближайшие выходные и стоит ли ожидать резкого изменения метеоситуации, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 7 декабря, по всей территории страны ожидается облачная, но сухая погода.

Теплее всего будет в южных регионах: днем столбики термометров поднимутся до 5-8 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца упадут до 1-3 градусов тепла.

В центре и на западе дневные температуры воздуха установятся в диапазоне от 2 до 5 градусов тепла, а ночью будет от 1 тепла до 3 градусов мороза.

В северных и восточных областях днем синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов выше нуля, а после захода солнца - от 1 до 4 градусов мороза.

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В воскресенье, 8 декабря, на западе ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории сохранится сухая погода.

На юге днем будет от 5 до 7 градусов тепла, а ночью ожидается небольшой "минус" - от 0 до 2 градусов мороза.

7 декабря 1 / 1 8 декабря 1 / 1 9 декабря 1 / 1 10 декабря 1 / 1 11 декабря 1 / 1

На западе будет +4-6 днем и от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла после захода солнца.

На остальной территории днем сохранится плюсовая температура: от 2 до 5 градусов выше нуля. Ночью будет от 0 до 3 градусов мороза.

Аналогичная температурная картина сохранится и в начале новой недели. Да и ситуация с осадками не изменится: кратковременные дожди на западе и сухая погода на остальной территории страны.