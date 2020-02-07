На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

К средине февраля зима наконец-то удивила украинцев морозами и обильными снегопадами, особенно на востоке страны. Впрочем, по прогнозам синоптиков, низкие температуры будут держаться не долго и уже на выходных в некоторых регионах Украины вновь значительно потеплеет. Каких метеорологических сюрпризов ждать в ближайшие дни, разбирался "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 8 февраля, практически по всей территории страны ожидается сухая погода без осадков. Только в Донецкой и Запорожской областях, а также в Крыму пройдут кратковременные снегопады.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке: днем столбики термометров покажут от 4 до 7 градусов ниже нуля, а в ночное время суток температура воздуха опустится до 11-13 градусов мороза.

На остальной территории страны дневные температуры установятся в диапазоне от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза, а ночные - от 7 до 9 градусов с отметкой "минус".

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Воскресенье, 9 февраля, обещает быть солнечным по всей стране.

Кроме того, на западе Украины резко потеплеет: от 4 до 6 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем, и столько же градусов, но со знаком "минус" ожидается на западе ночью.

В центре и на юге днем ожидается от 2 тепла до 2 мороза, а вот ночью столбики термометров резко упадут до 10-13 градусов ниже нуля.

На севере днем будет +2+4, а ночью - от 6 до 9 градусов с отметкой "минус".

Прохладнее всего будет на востоке: от 3 до 5 градусов со знаком "минус" синоптики прогнозируют в дневное время суток, а после захода солнца будет от 13 до 15 градусов ниже нуля.

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В понедельник, 10 февраля, потепление усилится. От +5 до +8 градусов днем ожидается на западе страны, а ночью будет от 1 до 4 градусов мороза.

На севере юге и в центре дневные температуры составят 3-6 градусов выше нуля, а вот ночью на севере и в центре столбики термометров покажут 3-7 мороза, а на юге ночные температуры опустятся до 10 градусов мороза.

В восточных регионах днем потеплеет: от 1 тепла до 1 градуса мороза, но после захода солнца вернутся лютые морозы до 13 градусов с отметкой "минус".

Также в этот день на западе ожидаются дожди, а в северных регионах мокрый снег. На остальной территории страны сохранится сухая погода.