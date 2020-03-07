10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

Накануне Международного женского дня "Апостроф" решил сделать фото подборку самых романтических мест в Киеве, куда можно прийти 8 марта, чтобы хорошо провести время и отметить праздник.
Пейзажная аллея возле Андреевского спуска - одно из самых популярных мест у жителей и гостей столицы.
Фигурка ёжика из известного мультфильма в двух минутах хотьбы от Золотых Ворот.
Стеклянный мост возле Арки дружбы народов.
Владимирская горка.
Арт-объекты на лавочке на Майдане Независимости.
Кукольный театр на Грушевского.
Мариинский парк.
Колесо обозрения на Контрактовой площади.
Также можно прийти с любимым человеком и насладиться романтической атмосферой на вечернюю набережную Днепра и Андреевский спуск.