10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

Накануне Международного женского дня "Апостроф" решил сделать фото подборку самых романтических мест в Киеве, куда можно прийти 8 марта, чтобы хорошо провести время и отметить праздник.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Пейзажная аллея возле Андреевского спуска - одно из самых популярных мест у жителей и гостей столицы.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Фигурка ёжика из известного мультфильма в двух минутах хотьбы от Золотых Ворот.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Стеклянный мост возле Арки дружбы народов.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Владимирская горка.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Арт-объекты на лавочке на Майдане Независимости.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Кукольный театр на Грушевского.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Мариинский парк.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Колесо обозрения на Контрактовой площади.

Также можно прийти с любимым человеком и насладиться романтической атмосферой на вечернюю набережную Днепра и Андреевский спуск.

Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник



Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник