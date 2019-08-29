Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

В Украине 29 августа чтят память жертв одной из самых трагических страниц войны с Россией на Донбассе – битвы за Иловайск. Тогда, 29 августа 2014 года, подразделения армии РФ и подконтрольные им боевики устроили настоящую бойню, в результате которой погибли сотни защитников Украины. "Апостроф" вспоминает детали этой трагической страницы в истории борьбы Украины за свое будущее.

Бои за Иловайск. "Зеленый коридор". Бойня

Операция по освобождению Иловайска началась 7 августа. И, хотя власти отрицают то, что были даны указы наступать на Иловайск, заявляя о самодеятельности добробатов, в сети в 2018 году были опубликованы шифрограммы приказов, свидетельствующие об обратном.

По разным данным, операцию проводили от 1400 до 1700 украинских военных, в то время как с вражеской стороны было от 2500 до 4000 тысяч бойцов, большинство из которых – кадровые военные РФ. Помимо этого, российско-оккупационные войска в разы превосходили украинских военных по количеству тяжелой техники.

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После затяжных попыток выбить боевиков из Иловайска и освободить город, украинские военные под конец августа оказались в окружении превосходящего по силам врага. Причиной этого стал прорыв российских военных на территорию Украины, а также дезертирство некоторых украинских подразделений.

По состоянию на 28 августа, после нескольких попыток деблокады украинских военных, командование ВСУ договорилось с российской стороной о выходе украинских военных через гуманитарный коридор. Однако поздно вечером 28 августа от командования ВСУ потребовали сложить все оружие и сдать технику перед отступлением.

В ночь на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть "зеленый коридор" и позволить украинским военным, оказавшимся в труднейшей ситуации, отступить.

"Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции", - говорилось в обращении Путина.

Утром, 29 августа, украинские военные двумя колонами начали выход из окружения. Однако уже вскоре были цинично расстреляны превосходящими силами противника.

Потери, пленные и пропавшие без вести

По официальным данным, обнародованным Генштабом 27 августа 2019 года, украинская армия в боях за Иловайск в августе 2014 года потеряла 220 военных. Еще 40 бойцов считаются пропавшими без вести. Также 13 военнослужащих до сих пор находятся во вражеском плену.

Непосредственно 29 августа погибли 129 человек. Еще 18 были ранены, а 22 – пропали без вести (12 из них позже были опознаны по ДНК). В заложниках боевиков оказались 10 человек.

При этом данные Генштаба не учитывают погибших бойцов добровольческих подразделений МВД.

По данным военной прокуратуры, общие потери под Иловайском составили 366 бойцов.

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Российская армия также потеряла в боях за Иловайск чуть больше 200 военных, еще около 300 были ранены.

Также погибли около 40 мирных жителей.

По неофициальным данным погибших военных может быть в разы больше. Временная следственная комиссия Рады считает, что погибли около тысячи военных.

Расследование

Несмотря на обнародованные факты участия российских военных в боях под Иловайском, Россия отрицает очевидное и не признает прорыв своих военных через неподконтрольную Украине часть границы.

Украинские следователи установили, что вторжение российских военных, по сути, стало главной причиной трагедии, развернувшейся под Иловайском.

Основные силы армии РФ вторглись в Украину 24 августа. Техника армии РФ зашла в Украину с закрашенными или снятыми тактическими знаками. Кроме того, армия РФ, в нарушение Женевской конвенции, нанесла на свою военную технику опознавательные знаки украинской армии, чтобы ввести украинских защитников в заблуждение.

По результатам расследования Генпрокуратура Украины 8 августа 2016 сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира и международного правопорядка 20 представителям властей и руководства Вооруженных сил РФ. В частности, речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, начальнике Генштаба ВС РФ Валерие Герасимове.

Также результаты расследования были переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

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Помимо этого, Временная следственная комиссия ВР, изучив факты трагедии, пришла к выводу, что в произошедшем также виноваты экс-министр обороны Валерий Гелетей и начальник Генштаба Виктор Муженко.

В выводах комиссии говорится, что Гелетеем и Муженко были приняты решение, которые усугубили ситуацию и усложнили обстановку под Иловайском, что также привело к трагедии. В частности речь идет о том, что они не проявили должного доверия информации о прорыве российских войск.